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Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА
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17 июля 2018, 04:49
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В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы
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16 июля 2018, 05:36
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В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала
Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его …
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16 июля 2018, 05:28
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Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре
Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.
Напомним, что перед …
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16 июля 2018, 04:23
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15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре
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16 июля 2018, 09:35
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Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре
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16 июля 2018, 09:11
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Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре
В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской …
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12 июля 2018, 11:10