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Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА

Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА

Сейчас травяной газон стадиона «Самара Арена» готовят к матчам российской Премьер-лиги. Напомним, что следующая игра пройдет на поле 31 июля, самарские «Крылья Советов» будут принимать на своей новой домашней арене московский ЦСКА. На стадионе рабочие подсевают семена, вносят удобрения, поливают 
17 июля 2018, 04:49
В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы

В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы

 
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на проблему с прибытием автобусов после окончания фанфеста 15 июля. "Автобусы не ходили вообще. Люди часами их ждали, многие ушли домой пешком. А в субботу автобусы вообще неслись, как маршрутки, без остановок. Безобразие!" -
16 июля 2018, 05:36
В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его 
16 июля 2018, 05:28
Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.

Напомним, что перед 
16 июля 2018, 04:23
15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

В воскресенье, 15 июля, в Самаре последний день работал Фестиваль болельщиков FIFA. Посмотреть финальную игру ЧМ-2018 на фан-зону пришли в этот вечер 15 тысяч человек.

Напомним, что матч между Францией и Хорватией завершился победой французов. После трансляции прошла церемония 
16 июля 2018, 09:35
Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

На фан-фесте в центре областной столицы болельщики и волонтеры наводили порядок. 14 и 15 июля на площади Куйбышева прошла акция «Болельщик XXI века». Ее лозунг «Болей, Переживай, Веселись, Убирай!».

«Ту часть мусора, который не донесли до специальных контейнеров, собрали волонтеры 
16 июля 2018, 09:11
Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской 
12 июля 2018, 11:10
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