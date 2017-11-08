На основе запросов пользователей в поисковике «Яндекс» специалисты компании составили топ популярности российских мегаполисов. Всего в списке оказалось 50 крупнейших городов России. Самара оказалась на 8 месте. Были изучены запросы с названиями городов, сделанные в 12 месяцев – с августа 2016 года по август 2017-го. Самара оказалась самым популярным городом Поволжья – почти 51 миллион запросов. Наибольший интерес к столице 63-го региона проявили пользователи из Тольятти, Москвы и Уфы. Чаще всего Самару упоминают в связи с туризмом и поездками по Волге – пользователи искали информацию о турах из Самары в Турцию, а также расписание и цены билетов на речной транспорт. Также спрашивали про самарских нумизматов, новый стадион для матчей ЧМ-2018 и вузы.
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В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей
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8 ноября 2017, 12:16
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«Яндекс» назвал самые популярные запросы о российских городах
Как информируют российские агентства со ссылкой на недавнее исследование компании, если в Северной столице пользователей Сети более других интересуют достопримечательности, то наиболее популярный запрос о Москве относится к поиску места трудоустройства.
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8 ноября 2017, 11:14
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Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году
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8 ноября 2017, 09:37
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В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж
Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня …
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7 ноября 2017, 09:15
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В блогах: Ремонт улицы Галактионовской
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7 ноября 2017, 07:58
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В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя
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7 ноября 2017, 03:20
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Самара оказалась в десятке городов с самыми плохими дорогами
Самара заняла 92 место из 100 в рейтинге крупнейших городов России по качеству дорог и ситуации с парковками. Рейтинг составлен специалистами портала «Домофонд». Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, из них почти 4000 жителей Самарской области.
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1 ноября 2017, 01:46
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«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!
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31 октября 2017, 03:36
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Составлен топ-10 горнолыжных курортов России
Эксперты агентства ТурСтат представили рейтинг наиболее популярных горнолыжных курортов РФ исходя из оценки их посещаемости. На первом месте списка оказался кемеровский Шерегеш, который в прошлом сезоне посетило порядка миллиона туристов.
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23 октября 2017, 02:00
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Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц
Самара заняла последнее место среди городов России по уникальности названия улиц. Исследование опубликовала компания «Яндекс». Согласно данным поисковика, в Самаре только 17 процентов улиц имеют уникальные названия - такие, которых в стране больше нигде нет. Уникальными в Самаре являются, например, …
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4 октября 2017, 07:05
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Яндекс создал искусственный интеллект для перевода текстов
Сотрудники компании Яндекс разработали новый алгоритм машинного перевода текста для сервиса «Яндекс.Переводчик», применяющий искусственный интеллект. Гибридная технология аккумулирует схемы статистического и нейросетевого перевода.
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14 сентября 2017, 02:03
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Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете
Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты …
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17 июля 2017, 08:07