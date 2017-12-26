Самара заняла последнее, 15-е место в рейтинге «умных» городов России. Исследование опубликовал Национальный исследовательский институт технологии связи. Города-миллионники оценивались по 26 показателям. Среди них - уровень развития современных технологий управления и решения городских задач, число банкоматов, доступность Wi-Fi и каршеринга. Выяснилось, что в Самаре ниже плотность компаний, работающих в сфере информационных и коммуникационных технологий, меньше, чем в других мегаполисах, точек доступа беспроводного интернета, меньше банкоматов и отсутствует услуга проката автомобилей. Лидерами были признаны Москва и Санкт-Петербург, к эффективно развивающимся причислены Казань и Екатеринбург. В группу отстающих вместе с Самарой попал и Волгоград.
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