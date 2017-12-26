3
58
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888  Y88b   d88P   d888    8888888b.                  d8b 
           888   Y88b d88P   d8888    888   Y88b                 Y8P 
           888    Y88o88P      888    888    888                     
 88888b.   888     Y888P       888    888   d88P  88888b.d88b.   888 
 888 "88b  888     d888b       888    8888888P"   888 "888 "88b  888 
 888  888  888    d88888b      888    888         888  888  888  888 
 888  888  888   d88P Y88b     888    888         888  888  888  888 
 888  888  888  d88P   Y88b  8888888  888         888  888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

Блогер Владислав Харчев задается вопросом, "почему в Самаре на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей"? "Вы посмотрите, например, какие горки строят около Красной площади. Высотой минимум с 3-этажный дом. Ни в какое сравнение не идет с тем убожеством, что 

26 декабря 2017, 08:17
В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район

В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район

Блогер Евгений Синюков поделился фотографиями преступной, как он утверждает, халатности при прокладке электропровода, питающего новогодние гирлянды на площади Революции. "Городские "умельцы" в старую, разваливающуюся от времени розетку воткнули абсолютно незащищенный бытовой китайский тройник. А уже в него - штепсель, и 

26 декабря 2017, 06:49
Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании 

26 декабря 2017, 01:59
В Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено

В Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено

Сегодня, 26 декабря, в Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено, работу которой временно приостанавливали 23 декабря, в связи с торосами на Волге, которые рвали резиновые части судов-амфибий.

«С 8:30 возобновлена работа зимней переправы из Самары до Рождествено. Переправа 
26 декабря 2017, 12:15
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 

26 декабря 2017, 10:29
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
Ученые раскрыли секрет женской стройности

Ученые раскрыли секрет женской стройности

Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
По словам ученых, люди с высшим образованием и высоким 

25 декабря 2017, 10:36
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.

Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору 

20 декабря 2017, 04:22
Составлен топ самых продаваемых в истории страны автомобилей

Составлен топ самых продаваемых в истории страны автомобилей

Вазовская «копейка» признана самым продаваемым автомобилем в истории нашей страны. С начала 70-х было реализовано более 5 миллионов 700 тысяч «копеек». Рейтинг составил журнал «За рулем». Установленный рекорд уже никогда не будет побит, отмечают эксперты: сегодня ни один завод 
18 декабря 2017, 06:12
В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

Самарская область попала в Топ-20 регионов с самой низкой средневзвешенной ценой на новые легковые автомобили. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 10 месяцев, машина в 63-м регионе в среднем приобреталась за 1 миллион 44 тысячи рублей. За 
13 декабря 2017, 03:02
Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Эксперты представили экологический рейтинг областей и республик Российской Федерации по результатам осени. Перечень наиболее благополучных регионов обнародовала организация «Зеленый патруль».
В лидерах оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Далее с некоторым отрывом идут Курская область, Северная столица и 

11 декабря 2017, 10:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх