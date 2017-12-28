Через пять лет банков в России будет меньше в 2,5 раза Всего через 5 лет число банков в России уменьшится почти в 2,5 раза - с 800 до 300. С таким прогнозом выступил глава «ВТБ» Андрей Костин. По его словам, Центробанк продолжит практику отзыва лицензий, кроме того, владельцы кредитных учреждений для …