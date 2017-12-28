Администрация Самары нашла два банка, которые готовы выдать городу кредиты по 500 миллионов рублей каждый. Как сообщается на сайте госзакупок, первый конкурс выиграл ВТБ, второй - Сбербанк России. Полученный в итоге миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета и погашение старых долгов. Процентная ставка по кредиту - 9,25% годовых, срок - 1 год. В итоге ВТБ и Сбербанк заработают на этой сделке примерно по 40 миллионов рублей . В январе 2018 года администрация Самары подведет итоги торгов на получение еще одного кредита. При этом общий госдолг региона достиг рекордных 68 миллиардов рублей.
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Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»
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28 декабря 2017, 02:17
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В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро
Администрация Промышленного района отчиталась в «Твиттере», что ей удалось решить необычное поручение - снять знаменитое, висящее на проводе ведро, которое недавно появилось на высоте 9-этажного дома на ул. Ново-Вокзальной. Кто ведро туда повесил - пока неизвестно. Возможно, это чья-то …
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28 декабря 2017, 12:20
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Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей
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27 декабря 2017, 05:14
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Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России
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27 декабря 2017, 05:06
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Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать
Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад …
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27 декабря 2017, 07:07
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АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее
Агентство по страхованию вкладов собирается осуществить реформу ликвидации финансово-кредитных учреждений, которых лишают лицензии, информируют «Ведомости» со ссылкой на руководителя агентства Юрия Исаева. Как он отмечает, в настоящее время средний период ликвидации банка – порядка 3 лет.
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27 декабря 2017, 11:07
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?
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26 декабря 2017, 08:17
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Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России
Самара заняла последнее, 15-е место в рейтинге «умных» городов России. Исследование опубликовал Национальный исследовательский институт технологии связи. Города-миллионники оценивались по 26 показателям. Среди них - уровень развития современных технологий управления и решения городских задач, число банкоматов, доступность Wi-Fi и каршеринга. …
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26 декабря 2017, 08:08
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Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей
Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта …
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25 октября 2017, 09:07
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«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти
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20 октября 2017, 05:06
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Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 16 октября уменьшает ставки по потребительским кредитам на 0,4-1,4 процентного пункта. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
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16 октября 2017, 12:01
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Не только вклады: Сбербанк начнет оформлять россиянам паспорта
Сбербанк уже в текущем году собирается запустить пилотный проект, в рамках которого работники финансово-кредитной организации станут выполнять функции сотрудников МФЦ. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на руководителя управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрея Шарова.
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5 сентября 2017, 10:08
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РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей
Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на …
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10 июля 2017, 05:48
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Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков
Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два …
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29 декабря 2016, 01:06
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Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»
Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» выбран организатором размещения облигаций Самарской области, сообщает региональное министерство финансов. Всего в тендере участвовало 5 организаций. Кроме дочерней структуры «ВТБ» заявки также подавали «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк». Утвержденный предельный объем выпуска облигаций на 2016 …
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8 июня 2016, 04:14
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Через пять лет банков в России будет меньше в 2,5 раза
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15 октября 2015, 12:15