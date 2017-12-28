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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

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Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России

Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России

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Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад 

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АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее

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Сейчас АСВ занимается ликвидацией 

27 декабря 2017, 11:07
В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

Блогер Владислав Харчев задается вопросом, "почему в Самаре на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей"? "Вы посмотрите, например, какие горки строят около Красной площади. Высотой минимум с 3-этажный дом. Ни в какое сравнение не идет с тем убожеством, что 

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Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее, 15-е место в рейтинге «умных» городов России. Исследование опубликовал Национальный исследовательский институт технологии связи. Города-миллионники оценивались по 26 показателям. Среди них - уровень развития современных технологий управления и решения городских задач, число банкоматов, доступность Wi-Fi и каршеринга. 

26 декабря 2017, 08:08
Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта 

25 октября 2017, 09:07
«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк России» объявил конкурс по определению подрядчика, который в ближайшие два года займется перевозкой наличных денег и ценностей между его многочисленными отделениями и кассово-инкассаторскими центрами. Один из них находится в Самаре, и два - в Тольятти. Максимальная цена контракта - 

20 октября 2017, 05:06
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

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Как отмечается, теперь минимальная ставка по потребкредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит 

16 октября 2017, 12:01
Не только вклады: Сбербанк начнет оформлять россиянам паспорта

Не только вклады: Сбербанк начнет оформлять россиянам паспорта

Сбербанк уже в текущем году собирается запустить пилотный проект, в рамках которого работники финансово-кредитной организации станут выполнять функции сотрудников МФЦ. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на руководителя управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрея Шарова.
По его словам, эксперимент 

5 сентября 2017, 10:08
РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

10 июля 2017, 05:48
Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два 

29 декабря 2016, 01:06
Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»

Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»

Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» выбран организатором размещения облигаций Самарской области, сообщает региональное министерство финансов. Всего в тендере участвовало 5 организаций. Кроме дочерней структуры «ВТБ» заявки также подавали «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк». Утвержденный предельный объем выпуска облигаций на 2016 

8 июня 2016, 04:14
Через пять лет банков в России будет меньше в 2,5 раза

Через пять лет банков в России будет меньше в 2,5 раза

Всего через 5 лет число банков в России уменьшится почти в 2,5 раза - с 800 до 300. С таким прогнозом выступил глава «ВТБ» Андрей Костин. По его словам, Центробанк продолжит практику отзыва лицензий, кроме того, владельцы кредитных учреждений для 
15 октября 2015, 12:15
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