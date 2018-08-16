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В Самаре стартовал чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих

В Самаре стартовал чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих

В Самаре открылся чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. В город съехались спортсмены из 13 стран, в том числе, и входящих в блок НАТО. Состязаться они будут до среды. 
На 50-й юбилейный чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию 
17 августа 2018, 10:35
Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Прежняя команда самарской мэрии в 2,5 раза завысила стоимость нового "Колеса обозрения", которое собираются установить в парке Гагарина, об этом заявил в твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, при начальной стоимости аттракциона в 50 млн рублей торги 
17 августа 2018, 11:41
Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет 

19 августа 2018, 11:29
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым. 
 
Разговор о будущем. Встречу с молодежным активом Самарской области на 
17 августа 2018, 10:51
АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму 
17 августа 2018, 10:33
В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.

По информации Департамента финансов и экономического развития администрации 
6 августа 2018, 12:02
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

На очередной сессии по разработке стратегии развития Самарской области на ближайшие годы обсуждали совершенствование кадровой системы региона. Главные проблемы в этой сфере связаны с сокращением трудоспособного населения. С 2010-го года по 2016-й оно уменьшились на 71 тысячу человек. Ещё одна 
31 июля 2018, 04:33
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