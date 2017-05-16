Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём …