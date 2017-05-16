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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

Согласно материалам дела, они рассылали sms-сообщения о блокировке банковских карт.  Дальше действовали двумя способами - под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций или узнавали номера карт, период их действия, электронные ключи и другие персональные данные.
По версии 

16 мая 2017, 02:06
Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду

Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду

Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём 

16 мая 2017, 11:36
Арестованы акции

Арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова

В Самаре арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова. Такие обеспечительные меры были приняты по инициативе компании в рамках дела о банкротстве топ-менеджера. Ранее арест был наложен на его 4-комнатную квартиру в Железнодорожном районе и дачу общей стоимостью 5,5 

16 мая 2017, 11:17
Банкиры не хотят финансировать строительство нового колеса обозрения в парке имени Гагарина

Банкиры не хотят финансировать строительство нового колеса обозрения в парке имени Гагарина

Муниципальное предприятие «Парки Самары» пыталось провести тендер по определению кредитной организации, которая даст им взаймы на 5 лет 90 млн рублей под 13, 3 % годовых. Но такого желания никто не изъявил.
Эта история уходит своими корнями в 2010 год. 

15 мая 2017, 04:17

"Алиментщики" Самары вышли на обязательные работы

Сейчас в регионе около 11 тысяч жителей регулярно задерживают выплаты на содержание детей. Их общий долг превышает 818 миллионов рублей. С июля 2016 года для нерадивых родителей введена новая мера административного наказания - обязательные работы.
15 мая некоторых нарушителей направили 

15 мая 2017, 02:02
В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

«Самарские коммунальные системы» предлагают горожанам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее и получить за это подарок.
 
Сделав авансовый платеж за 6 месяцев до 31 мая, любой добросовестный потребитель услуг СКС сможет принять участие в розыгрыше призов. Главный из них 

11 мая 2017, 05:15
Кого оставят без холодной воды?

Кого оставят без холодной воды?

Опубликована предварительная информация об адресах, где на текущей неделе возможно отключение холодной воды, в связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения. С 25 по 28 апреля без холодной воды могут остаться несколько десятков объектов в разных районах города, следует 
25 апреля 2017, 09:28
Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.

Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:  
7 марта 2017, 03:36

"Самараэнерго" займет миллиард

Совет директоров ПАО "Самараэнерго" одобрил заключение договора с "Газпромбанком" на открытие кредитной линии с лимитом в 1 миллиард рублей  для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности компании.
Проценты за пользование займом устанавливаются индивидуально по каждому траншу. При этом заемщик обязуется не допускать ухудшения 

15 июля 2016, 04:27
Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Долги предприятий Самарской области перед «Самараэнерго» превысили 3,5 миллиарда рублей. Почти половина суммы приходится на сферу ЖКХ и управляющие компании. Возглавляют список Самарские коммунальные системы с задолженностью почти в 450 миллионов рублей. Энергетики обещают всеми доступными способами добиваться денег. Среди 
31 мая 2016, 01:31
Самарцам, вовремя платящим за электричество, подарят наборы энергосберегающих лампочек

Самарцам, вовремя платящим за электричество, подарят наборы энергосберегающих лампочек

Мероприятие пройдет с 1 апреля по 30 ноября текущего года. Цель - поощрение добросовестных плательщиков, оплачивающих электроэнергию и передающих показания приборов учета с помощью «Личного кабинета» в интернете.
 
Чтобы принять участие в акции «Включайся!», нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете» 
12 апреля 2016, 10:23
«Самараэнерго» судится с СКС за 110 млн рублей

«Самараэнерго» судится с СКС за 110 млн рублей

Более 53 миллионов рублей должно будет заплатить ООО «Самарские коммунальные системы» компании «Самараэнерго». Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области. Энергетики потребовали взыскать с СКС деньги за поставленную в июле 2015 года электроэнергию, а также штраф за пользование чужими денежными 
11 февраля 2016, 10:10
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