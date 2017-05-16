ООО "Самарские коммунальные системы" не удалось оспорить решение о выплате долга ПАО "Самараэнерго". 11 апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Речь идет о сумме более чем в 56 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, в августе прошлого года СКС не оплатило счет за потребленную электроэнергию на 55 миллионов 600 тысяч рублей, а с сентября по октябрь энергетики выставили коммунальщикам пени еще на полмиллиона. После чего обратились в областной арбитраж.
Представители "Самарских коммунальных систем" не отрицали факта поставки им энергоресурсов, а неоплату счетов объясняли несвоевременным перечислением средств от конечных потребителей. Однако, судьи указали, что это не может являться оправданием, и встали на сторону "Самараэнерго".
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