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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
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11 сентября 2018, 01:04
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов
В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все, кроме отвертки.
Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились …
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11 сентября 2018, 12:07
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В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
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11 сентября 2018, 11:46
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В Самарской области собрали 85% зерна
Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться …
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5 сентября 2018, 07:06
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Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию
К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в …
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24 января 2018, 07:00
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«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию
С началом нового года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных дилерских компаниях автогиганта. Кроме того, информацию изданию подтвердил и сам производитель.
Стоит отметить, что цены на …
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9 января 2018, 09:53
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Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции
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4 декабря 2017, 12:52