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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского районного посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все,  кроме отвертки.

Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились 
11 сентября 2018, 12:07
В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В понедельник, 10 сентября, произошла трагедия на железной дороге. ЧП случилось в 10:50 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги. На 6 пикете у станции «Стахановская» под мостом проезжей части улицы XXII Партсъезда грузовой поезд сбил мужчину. 57-летний пострадавший получил смертельные 
11 сентября 2018, 11:46
В Самарской области собрали 85% зерна

В Самарской области собрали 85% зерна

Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться 
5 сентября 2018, 07:06
Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в 
24 января 2018, 07:00
«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию

«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию

С началом нового года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных дилерских компаниях автогиганта. Кроме того, информацию изданию подтвердил и сам производитель.

Стоит отметить, что цены на 
9 января 2018, 09:53
Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

К 2020 году средние ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции в 4 процента, прогнозируют в Российской академии наук. К такому значительному падению приведет снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5 процентов.

«В условиях постепенного снижения ставок объем 
4 декабря 2017, 12:52
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