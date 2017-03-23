Общество с ограниченной ответственностью «Самаратранснефть-Терминал» начинает размещение второго облигационного займа на три миллиарда рублей. Открытая подписка на пятилетние ценные бумаги номинальной стоимостью в тысячу рублей стартует 30 марта, говорится в сообщении компании.
Отметим, в мае прошлого года «Самаратранснефть-Терминал» анонсировала три займа на общую сумму 10 миллиардов, но уже через месяц перенесла на неопределенный срок дату размещения сразу двух. Первую серию на 5 миллиардов рублей со ставкой купона 17% компания реализовала, как и планировала, 20 июня. Андеррайтером выступил «Абсолют-банк». Инвесторами - участники торгов ММВБ. К тому моменту балансовая стоимость активов организации составляла более 15 миллиардов рублей. «Самаратранснефть-Терминал» базируется около села Николаевка в Волжском районе. 99% акций компании принадлежит группе «Петронефть». Одним процентом владеет бизнесмен Роман Трушев.
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