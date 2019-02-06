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Материалы по теме:

Британского журналиста восхитила русская баня

Британского журналиста восхитила русская баня

Британский журналист Том Оу отправился в русскую баню и поделился впечатлениями от ее посещения. Это заведение работает в Лондоне, и его гостями стали многие знаменитости. В их числе: Эмилия Кларк, Кейт Мосс и Джастин Бибер.

Том рассказал, что сначала 
29 октября 2018, 03:00
Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, инцидент произошел днем, 24 

25 октября 2018, 11:28
Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с 

10 октября 2018, 04:21
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево

Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево

В полицию города Похвистнево поступили сообщения о кражах из четырех местных магазинов. Во всех эпизодах в роли злоумышленницы выступила женщина. В первом магазине она украла 4 бутылки виски стоимостью в 1500 рублей. Добычей любительницы легкой наживы во второй торговой точке 

2 октября 2018, 12:34
От удара молнии баня сгорела в Сызрани

От удара молнии баня сгорела в Сызрани

Пожар случился сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала "Сельмаш". Пламя удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб.
 
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Вспыхнула 
28 апреля 2018, 04:03
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти 
30 марта 2018, 12:48
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и 
10 февраля 2016, 12:17
В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора

В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора

Самый мощный на планете ядерный реактор МБИР построят в Димитровграде уже в ближайшее время, сообщают интернет-издания. Речь идет о многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейронах, который необходим для развития мировой ядерной энергетики. Эксперты заявляют: в мире нет подобной установки. 
12 сентября 2015, 06:12
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