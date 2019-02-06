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Британского журналиста восхитила русская баня
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29 октября 2018, 03:00
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Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, инцидент произошел днем, 24 …
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25 октября 2018, 11:28
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Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области
В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с …
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10 октября 2018, 04:21
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Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре
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8 октября 2018, 03:24
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Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево
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2 октября 2018, 12:34
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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
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23 апреля 2018, 08:40
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3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти …
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30 марта 2018, 12:48
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На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
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4 января 2018, 08:13
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Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию
В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и …
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10 февраля 2016, 12:17
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В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора
Самый мощный на планете ядерный реактор МБИР построят в Димитровграде уже в ближайшее время, сообщают интернет-издания. Речь идет о многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейронах, который необходим для развития мировой ядерной энергетики. Эксперты заявляют: в мире нет подобной установки. …
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12 сентября 2015, 06:12
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