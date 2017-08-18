В полицию поступило заявление от жительницы города о пропаже ноутбука. Стоимость украденной вещи составила 20 600 рублей, сообщает сайт 63.мвд.рф.
После того как правоохранительные органы выяснили детали происшествия, было установлено, что взлома квартиры, из которой пропал ноутбук, не происходило.
Собранные материалы дела помогли стражам правопорядка предположить, что сын потерпевшей может быть связан с кражей ноутбука. Во время следствия его причастность к соверешнию преступлению подтвердилась.
По сведениям сотрудников полиции, мужчина 1994 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент злоумышленник задержан, ведется следствие. Местонахождение похищенного имущества пока не установлено.
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