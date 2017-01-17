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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой 

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В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

Полицейские завершили расследование уголовного дела о подпольном алкогольном заводе в Волжском районе. В ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика располагались три автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
Цех силовики 

30 декабря 2016, 11:01
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Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, в период 

29 декабря 2016, 02:21
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Сотрудники полиции разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары в понедельник, 26 декабря, примерно в 8 часов 10 минут. 10-летний мальчик переходил улицу Революционную у 28-го дома по Московскому шоссе. Ребенок шел 

27 декабря 2016, 12:03
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
Водитель Mazda CX5 сбил ребенка в Сызрани, есть фото

Водитель Mazda CX5 сбил ребенка в Сызрани, есть фото

В понедельник, 28 ноября, в результате ДТП в Сызрани пострадал ребенок. В 16 часов 12-летний мальчик попал под колеса автомобиля Mazda CX5. Управлял машиной 36-летний водитель. Сообщается, что он находился в трезвом состоянии.

По данным полиции, автомобилист следовал от улицы Гагарина 

29 ноября 2016, 02:22
Под Самарой автоледи на «Калине» попала в ДТП, пострадали три человека

Под Самарой автоледи на «Калине» попала в ДТП, пострадали три человека

Две женщины и ребенок пострадали в Самарской области в результате ДТП в воскресенье, 13 ноября. В 16 часов 15 минут в Алексеевском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль Lada Kalina. Это случилось на 107 километре автомобильной дороги «Подъезд к 
14 ноября 2016, 03:04
Жителя Самарской области будут судить за развращение 10-летней дочери

Жителя Самарской области будут судить за развращение 10-летней дочери

Самарские следователи направили в суд уголовное дело о преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Согласно материалам уголовного дела, в Кинель-Черкасском районе 44-летний отец развращал свою 10-летнюю дочь. В деле два эпизода. Преступления были совершены дома у обвиняемого в январе и 

1 ноября 2016, 11:28
Дело о 64 фактах развращения детей в Самарской области направлено в суд

Дело о 64 фактах развращения детей в Самарской области направлено в суд

Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о развращении несовершеннолетних. Обвиняемый – 46-летний мужчина. По версии следствия, он причастен к 64 фактам действий сексуального характера и использования несовершеннолетних для изготовления порно.

В сентябре 2015 года преступление было совершено в отношении 11-летней 

5 августа 2016, 04:57
В Сызрани пенсионер растлевал 12-летнего ребенка

В Сызрани пенсионер растлевал 12-летнего ребенка

Следователи завели уголовное дело на 61-летнего жителя Сызрани. Пенсионера подозревают в преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Потерпевшая – девочка 12 лет.

Преступление было совершено в этом месяце, по версии следователей, в квартире подозреваемого. В отношении несовершеннолетней совершены «действия сексуального характера».

Пожилой 

29 июля 2016, 01:17
46-летнего самарца подозревают в 59 секс-преступлениях против детей

46-летнего самарца подозревают в 59 секс-преступлениях против детей

Самарские следователи предоставили фотографии по делу 46-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера против детей. Они были совершены с 2009 по 2011 год. Потерпевшие – 13 девочек. По версии следствия, мужчина снимал порно. Возбуждено уголовное дело по двум 
22 июня 2016, 03:59
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