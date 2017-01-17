Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о развращении несовершеннолетних. Обвиняемый – 46-летний мужчина. По версии следствия, он причастен к 64 фактам действий сексуального характера и использования несовершеннолетних для изготовления порно.

В сентябре 2015 года преступление было совершено в отношении 11-летней …