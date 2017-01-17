В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.
«Преступление, в котором подозревается мужчина, относится к особо тяжкой категории, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - отметили в СУ СК России по Самарской области.
|
В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"
|
16 января 2017, 06:14
|
В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей
Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации …
|
11 января 2017, 04:57
|
В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни
Полицейские завершили расследование уголовного дела о подпольном алкогольном заводе в Волжском районе. В ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика располагались три автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
|
30 декабря 2016, 11:01
|
Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы
Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
|
29 декабря 2016, 02:21
|
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал
|
27 декабря 2016, 12:03
|
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе
Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
|
20 декабря 2016, 04:55
|
Водитель Mazda CX5 сбил ребенка в Сызрани, есть фото
|
29 ноября 2016, 02:22
|
Под Самарой автоледи на «Калине» попала в ДТП, пострадали три человека
|
14 ноября 2016, 03:04
|
Жителя Самарской области будут судить за развращение 10-летней дочери
Самарские следователи направили в суд уголовное дело о преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Согласно материалам уголовного дела, в Кинель-Черкасском районе 44-летний отец развращал свою 10-летнюю дочь. В деле два эпизода. Преступления были совершены дома у обвиняемого в январе и …
|
1 ноября 2016, 11:28
|
Дело о 64 фактах развращения детей в Самарской области направлено в суд
Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о развращении несовершеннолетних. Обвиняемый – 46-летний мужчина. По версии следствия, он причастен к 64 фактам действий сексуального характера и использования несовершеннолетних для изготовления порно.
В сентябре 2015 года преступление было совершено в отношении 11-летней …
|
5 августа 2016, 04:57
|
В Сызрани пенсионер растлевал 12-летнего ребенка
Следователи завели уголовное дело на 61-летнего жителя Сызрани. Пенсионера подозревают в преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Потерпевшая – девочка 12 лет.
Преступление было совершено в этом месяце, по версии следователей, в квартире подозреваемого. В отношении несовершеннолетней совершены «действия сексуального характера».
Пожилой …
|
29 июля 2016, 01:17
|
46-летнего самарца подозревают в 59 секс-преступлениях против детей
Самарские следователи предоставили фотографии по делу 46-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера против детей. Они были совершены с 2009 по 2011 год. Потерпевшие – 13 девочек. По версии следствия, мужчина снимал порно. Возбуждено уголовное дело по двум …
|
22 июня 2016, 03:59