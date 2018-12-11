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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: о пробках

В блогах: о пробках

Журналист Евгений Курдов в "Фейсбуке" рассуждает на одну из вечных тем: о пробках и причинах их появления. "Сегодня по пути на работу застрял на въезде в Самару на Южном шоссе, - пишет автор. - Как оказалось, пробку создали доблестные 
11 декабря 2018, 10:04
В блогах: осторожно, злая собака!

В блогах: осторожно, злая собака!

"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее 
11 декабря 2018, 09:46
В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 октября обвиняемая, жительница Октябрьска, оставила двух своих дочерей - семимесячную малышку и девочку, который исполнился 1 год и 9 
11 декабря 2018, 06:11
В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

Во вторник, 11 декабря, на заседании думы Тольятти был во втором чтении принят бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параметры главного финансового документа изменились. Общий объем доходов увеличился на 394, 5 тысяч рублей и 
11 декабря 2018, 05:54
В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом

Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом

Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги 
7 декабря 2018, 10:35
Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Середина декабря станет определяющей для развития российской экономики и стоимости отечественной валюты в 2019 году. Странами ОПЕК уже принято принципиальное решение по сокращению объемов добычи нефти, но пока обсуждаются конкретные цифры. При этом цены на черное золото в последнее время 
7 декабря 2018, 10:25
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