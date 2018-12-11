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В блогах: о пробках
Журналист Евгений Курдов в "Фейсбуке" рассуждает на одну из вечных тем: о пробках и причинах их появления. "Сегодня по пути на работу застрял на въезде в Самару на Южном шоссе, - пишет автор. - Как оказалось, пробку создали доблестные …
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11 декабря 2018, 10:04
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В блогах: осторожно, злая собака!
"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее …
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11 декабря 2018, 09:46
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В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной
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11 декабря 2018, 06:11
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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека
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10 декабря 2018, 09:39
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Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом
Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги …
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7 декабря 2018, 10:35
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25