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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, 
7 ноября 2018, 06:02
В блогах: самарские музейные фейки

В блогах: самарские музейные фейки

Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные 
7 ноября 2018, 05:57
В блогах: в Самаре появился

В блогах: в Самаре появился "дом кошмаров"

В паблике "Гражданский патруль" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом кошмаров, который пугает жителей Самары. Речь идет о хрущевке на улице Революционной.

"Оголенная проводка, торчащая из стен, разрушающиеся лестницы, падающие на голову кирпичи и стойкая канализационная вонь мешают жить 
7 ноября 2018, 05:41
Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

В среду, 7 ноября, около 6 тысяч человек приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, спортивных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. 
 
Напомним, что масштабное мероприятие посвящено 
7 ноября 2018, 05:36
В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком

В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком

Мармелад с опасной начинкой попался 5-летнему жителю штата Огайо в США. Родители купили ребенку в канун Хэллоуина сладость в виде зубов. После того, как мальчик ее съел, ему неожиданно стало плохо.

Исследование показало, что мармелад оказался начинен амфетамином. Сейчас 
1 ноября 2018, 03:01
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Силовики узнали, что житель Сызрани может выращивать наркосодержащее растение. Когда они нагрянули к нему, то действительно в подвале частного дома нашли подпольную теплицу. Посевной материал мужчина покупал по почте и возделывал растения по правилам агрономии. Он поставил светильники и постоянно 
25 октября 2018, 12:18
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