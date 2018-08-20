|
На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
|
20 августа 2018, 02:26
|
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет
Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение …
|
20 августа 2018, 01:30
|
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии
Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.
Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.
Помимо теории, участники …
|
20 августа 2018, 01:10
|
В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче
|
17 августа 2018, 12:19
|
Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч
|
17 августа 2018, 11:55
|
Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца
|
16 августа 2018, 12:29
|
Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
|
15 августа 2018, 03:17
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области
|
10 августа 2018, 09:30
|
В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу
В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо …
|
7 августа 2018, 05:47
|
В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы
В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали …
|
30 июля 2018, 10:53
|
Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани
В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.
«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для …
|
23 июля 2018, 01:03