Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца … Полицейские из Тольятти узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов. Мужчину задержали на остановке, во время досмотра у него нашли шесть патронов калибра 7,62 мм, которые используются в нарезном оружии. По информации силовиков, 33-летнимй