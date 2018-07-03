Жителя Красноглинского района Самары приговорили к обязательным работам из-за нежелания платить деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. В качестве алиментов он должен был отдавать четверть всех заработков, но c исполнением решения суда не спешил. В итоге накопился долг на 150 тысяч рублей.
На алиментщика был составлен протокол об административном правонарушении. Ему назначили наказание в виде 20 часов исполнительных работ. Кроме того, должника предупредили о том, что если он не одумается, то уже попадет под уголовную статью.
«После назначения наказания и получения предупреждения об уголовной ответственности гражданин К. предоставил в отдел судебных приставов Красноглинского района г. Самары справку о трудоустройстве», - говорится в сообщении УФССП по Самарской области.
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