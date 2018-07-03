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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Растут долги за тепло в Самарской области

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В Самарской области совокупный долг нерадивых родителей, которые отказываются выплачивать алименты своим детям, сейчас превышает 850 миллионов рублей. Таких граждан порядка 10,5 тысяч человек. С 2014 года фиксируется тренд на постепенное улучшение ситуации. Четыре года назад тех, кто не платил 

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В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него 

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115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

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Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
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