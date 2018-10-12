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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

На подъездах домов в Самаре и Тольятти энергетики разместят объявления о том, кто из собственников жилья сколько должен за горячую воду и тепло. Кроме того, в офисах продаж и обслуживания появятся плакаты, которые расскажут неплательщикам, какие печальные перспективы их ждут. 
12 октября 2018, 02:34
В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за жестокого убийства. Жительница села Спасское из Приволжского района заглянула утром к своей соседке, нашла ее мертвой, и тут же позвонила в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в доме был еще и 
12 октября 2018, 02:13
В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

К концу рабочей недели в Самарской области воздушная масса начала поступать с северных широт и в регионе заметно похолодало. В выходные синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду без осадков, ветер со скоростью 5-10 м/с и явное понижение температур, если сравнивать 
12 октября 2018, 01:18
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

В пятницу, 12 октября, в Общественной палате Самарской области дискутируют о том, имя какого известного человека нужно присвоить самарскому аэропорту. Напомним, что речь идет не о смене названия, а о присвоении дополнительного наименования. Среди вариантов имена Льва Толстого, Сергея Королева, 
12 октября 2018, 11:48
В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей

В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей

В Кировский районный суд передано дело в отношении 45-летней жительницы областной столицы. Эту женщину обвиняют в шести случаях мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, главный бухгалтер ООО, ведя административно-хозяйственные дела в 
12 октября 2018, 09:11
Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение об аресте руководителя Госжилинспекции Самарской области Андрея Абриталина на 1 месяц и 28 дней — до 8 декабря. Он проведет это время в СИЗО. Напомним, что сейчас чиновник подозревается в мошенничестве 
12 октября 2018, 08:45
Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка

Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре 
11 октября 2018, 08:27
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