Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских Самарец украл из кафе на пересечении Авроры и Аэродромной 4 тысяч рублей и попытался скрыться. Однако не успел – неожиданно из толпы ему на встречу выбежали двое сотрудников полиции. Они просто патрулировали улицы рядом и заметили, как гражданин убегает от …