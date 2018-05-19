Как выяснилось, кошелек принадлежал молодой самарчанке, которая в силу своей невнимательности, просто забыла его в подъезде
Преступление, где решающую роль сыграли забывчивость и соблазн «срубить легких бабок на халяву», произошло еще 9 марта, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили полицейские, 21-летняя жительница Самары решила сходить в гости к своим знакомым, проживающим на улице Гвардейской. Подъехав к дому, барышня предприняла несколько попыток попасть в квартиру. Но дверь ей никто не открыл. Поскольку время было позднее, девушка решила добраться обратно домой на такси.
По предварительной версии, спустившись на первый этаж, она стала ожидать приезда назначенного автомобиля. Для экономии времени леди решила сразу приготовить необходимую сумму, для чего и вытащила из сумки кошелек. В этот момент, как на зло, на мобильнике появилось уведомление о разрядке аккумулятора. К тому же пришла смс-ка, что такси приехало. Цейтнот, одним словом: как бы не забыть чего-нибудь…
Добравшись до дома, девушка спокойно легла спать. Утром она проснулась от того, что на ее телефон пришла СМС-ка о снятии с ее счета 9 тысяч рублей. Последующая проверка сумки выявила пропажу кошелька, в котором находились банковские карты, а также … [внимание] бумажный листок с пин-кодом от одной из них. О случившемся девушка сразу же сообщила в полицию.
Оказалось, что девушка не заметила, как оставила свой кошелек в подъезде. Спустя пару часов забытую вещь обнаружил один из жильцов подъезда – 30-летний ранее не судимый мужчина. Вместо того, чтобы попытаться найти владелицу кошелька, он пошел в ближайший банкомат и снял с ее счета 9000 рублей. Полученную «наживу» гражданин потратил.
В ходе общения с оперативниками, парень не стал отрицать своей причастности к хищению чужого имущества. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время оно направлено в Кировский райсуд города Самары для рассмотрения по существу. Парню грозит до 5 лет лишения свободы.
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