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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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19 мая 2018, 03:30
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У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

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После 

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Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

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Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

С заявлением к сотрудникам полиции обратился сотрудник службы безопасности одного из магазинов Тольятти. Он сообщил о пропаже 69 мобильных телефонов на 1,3 миллиона рублей из торговой точки. Подозреваемая в совершении преступления была задержана через несколько часов.

Оказалось, что гаджеты похитила сотрудница 

17 мая 2018, 01:46
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