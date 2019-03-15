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На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», …
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15 марта 2019, 08:44
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Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018
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15 марта 2019, 05:23
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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе
Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.
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15 марта 2019, 04:11
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В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
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15 марта 2019, 02:51
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
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15 марта 2019, 08:25
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В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова
В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, …
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14 марта 2019, 02:51
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Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
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14 марта 2019, 12:34
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Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта
Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
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14 марта 2019, 12:11
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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
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14 марта 2019, 11:21
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В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
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13 марта 2019, 05:27
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ
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11 марта 2019, 09:08
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
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7 марта 2019, 10:46
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