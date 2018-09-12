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В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
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12 сентября 2018, 05:41
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В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей
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12 сентября 2018, 05:16
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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33
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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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Отдых за рубежом для россиян станет дороже
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11 сентября 2018, 10:49
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Названы самые популярные города России для поездок на выходные
Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
В итоге на первом месте …
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10 сентября 2018, 02:26
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«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях
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1 сентября 2018, 09:10
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На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень
Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти …
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28 августа 2018, 12:10
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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
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3 августа 2018, 10:02
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Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания
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23 июля 2018, 03:08
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13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре
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5 июля 2018, 10:56