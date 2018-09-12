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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2016 года мужчина не заплатил налог на прибыль на сумму 19 млн рублей, заключив фиктивные договора поставки с 
12 сентября 2018, 05:16
В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил о скором скачке цен на отдых за границей. Он тоже вызван падением курса рубля. Сейчас, по словам федерального чиновника, туроператоры искусственно сдерживают расценки и порой из-за этого даже работают себе в убыток, лишь бы не 
11 сентября 2018, 10:49
Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

Двухнедельный отдых в санаториях Самарской области осенью этого года — именно такой срок рекомендуют врачи для наилучшего эффекта в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. За эти деньги предусмотрена обширная программа лечения и не только. 
 
- Мы максимально добавляем в программу, 
1 сентября 2018, 09:10
На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти 
28 августа 2018, 12:10
На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

Правоохранители продолжают в областной столице проверку, выясняют подробности гибели женщины, тело которой нашли на городском пляже. Напомним, что 1 августа в районе спуска по улице Ленинградской в 16:55 отдыхающие увидели труп женщины. Они сразу же сообщили о страшной находке полицейским.
3 августа 2018, 10:02
Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

С наступлением теплой погоды в Самарской области участились случаи, когда в больницы привозят пациентов с так называемой «травмой ныряльщика». У этих людей диагностируют повреждение шейного отдела позвоночника со смещением. Всего за этот год пострадали 6 человек. К концу сезона их 

23 июля 2018, 03:08
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

Сейчас на официальных пляжах Самары работают 13 спасательных постов. Все они оборудованы жилетами, спасательными кругами, мегафонами и рациями. В этом году спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания сразу на трех языках - русском, английском и 
5 июля 2018, 10:56
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