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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга 
25 сентября 2018, 03:32
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Во время мониторинга сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что в гостинице «Радиоцентр» на улице Технической,1 в Самаре во время ЧМ-2018 года были сильно завышены цены. Так, при предварительном заказе стоимость гистиничных услуг за сутки проживания в начале июля в номере 
25 сентября 2018, 02:26
В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы 
25 сентября 2018, 01:44
В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

22 сентября так отметят День без автомобиля.
19 сентября 2018, 05:05
В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".

Самарец напомнил, что с 
18 сентября 2018, 08:04
В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и 
9 августа 2018, 05:52
В блогах: О ТТУ замолвите слово!

В блогах: О ТТУ замолвите слово!

Блогер Дмитрий Павлов обращается к обществу, чтобы оно замолвило слово перед властями региона за самарское ТТУ.

"Муниципальное предприятие сейчас переживает нелегкие времена. Денег на поддержку городского электротранспорта нет от слова "совсем". Понятно, что чиновникам ТТУ не нужно, ведь 
8 августа 2018, 05:59
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