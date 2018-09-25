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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга …
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25 сентября 2018, 03:32
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В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду
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25 сентября 2018, 02:53
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Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018
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25 сентября 2018, 02:26
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В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов
В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы …
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25 сентября 2018, 01:44
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В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно
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19 сентября 2018, 05:05
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В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов
В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".
Самарец напомнил, что с …
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18 сентября 2018, 08:04
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В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками
Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и …
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9 августа 2018, 05:52
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В блогах: О ТТУ замолвите слово!
Блогер Дмитрий Павлов обращается к обществу, чтобы оно замолвило слово перед властями региона за самарское ТТУ.
"Муниципальное предприятие сейчас переживает нелегкие времена. Денег на поддержку городского электротранспорта нет от слова "совсем". Понятно, что чиновникам ТТУ не нужно, ведь …
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8 августа 2018, 05:59