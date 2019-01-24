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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

Новая информация с места крупной коммунальной аварии в Самаре. В 07:00 по местному времени были завершены сварочные работы, на месте повреждения теплопровода установлена латка. 
 
- В настоящий момент ведется заполнение системы, ориентировочное время завершения - 13:00. После начнётся подача тепла и 
24 января 2019, 08:45
Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках 
24 января 2019, 01:56
Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.

В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты 
24 января 2019, 01:18
На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на улице Стара-Загора развернут штаб. Там находятся глава Самары Елена Лапушкина, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков и глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Все оперативные службы подняты по тревоге. Как сообщают источники «ТЕРРЫ», 
23 января 2019, 10:29
Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Стали известны подробности о новой аварии на Стара-Загоре. Напомним, что вечером в среду во время подачи теплоносителя было выявлено еще одно повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продлятся всю ночь.
23 января 2019, 10:15
Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте

Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте

Коммунальные проблемы в Самаре продолжаются: только что стало известно, что при заполнении тепломагистрали на улице Стара-Загора было выявлено новое повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продятся всю ночь.

- В 
23 января 2019, 09:55
В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.

- Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вопрос лечения на контроле руководства ведомства, - 
23 января 2019, 09:16
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В домах Советского района областной столицы похолодало: там ограничили теплоснабжение из-за утечки на сетях. Коммунальная авария затронула 7 многоквартирных домов: № 4, 4А, 6, 8, 8А по улице Загорской и два здания № 101 и 103 по улице Энтузиастов.
«По информации 
22 января 2019, 02:36
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