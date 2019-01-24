|
На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы
|
24 января 2019, 08:45
|
Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре
|
24 января 2019, 01:56
|
Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны
Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.
В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты …
|
24 января 2019, 01:18
|
На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб
|
23 января 2019, 10:29
|
Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру
|
23 января 2019, 10:15
|
Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте
|
23 января 2019, 09:55
|
В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали
В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.
|
23 января 2019, 09:16
|
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре
Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи.
|
22 января 2019, 03:56
|
В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение
|
22 января 2019, 02:36
Мы Вам перезвоним!