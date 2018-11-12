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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
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12 ноября 2018, 01:46
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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП
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12 ноября 2018, 01:04
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Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
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12 ноября 2018, 12:42
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре
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14 мая 2018, 11:15