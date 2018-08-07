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Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал
В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со …
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7 августа 2018, 12:18
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Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей
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7 августа 2018, 12:17
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Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области
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7 августа 2018, 11:38
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33 человека утонули на пляжах Самарской области
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7 августа 2018, 10:45
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В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»
Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве.
«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем …
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27 июля 2018, 06:01
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Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов
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27 июля 2018, 02:02
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Самарцев приглашают на пикник «Мама рядом» в Струковском саду
В воскресенье, 5 августа, в Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль — городской пикник «Мама рядом». Организаторы предлагают захватить с собой пледы и провести воскресный день в кругу близких. Гостей ждет насыщенная программа: герои любимых мультфильмов, яркие шоу, выступления творческих …
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25 июля 2018, 01:48
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Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей
В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских …
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23 июля 2018, 05:28