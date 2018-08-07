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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
7 августа 2018, 12:17
Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

В понедельник, 6 августа, в 12:55 35-летняя женщина ехала на иномарке Toyota Corolla по трассе «Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка» со стороны Пестравки в направлении областной столицы.

На 15-м километре трассы во время обгона она не смогла 
7 августа 2018, 11:38
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45
В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. 

«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем 
27 июля 2018, 06:01
Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, улица Куйбышева в областной столице снова станет пешеходной. Для жителей и гостей города приготовили специальную программу.

В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый 
27 июля 2018, 02:02
Самарцев приглашают на пикник «Мама рядом» в Струковском саду

Самарцев приглашают на пикник «Мама рядом» в Струковском саду

В воскресенье, 5 августа, в Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль — городской пикник «Мама рядом». Организаторы предлагают захватить с собой пледы и провести воскресный день в кругу близких. Гостей ждет насыщенная программа: герои любимых мультфильмов, яркие шоу, выступления творческих 
25 июля 2018, 01:48
Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских 
23 июля 2018, 05:28
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