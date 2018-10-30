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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины

Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины

Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
 
Сотрудники стоянки сообщили активистам, 
11 марта 2018, 09:45
Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары

Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары

В Куйбышевском районе на одной из автостоянок по улице Егорова самарские зоозащитники обнаружили четырех бурых медведей.  Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
 
Сотрудники стоянки сообщили активистам, что животные живут здесь уже около двух месяцев. Периодически к ним приезжают люди, 
10 марта 2018, 03:30
Вот это номер: в Самаре охранник обокрал цирк-шапито более чем на полмиллиона рублей

Вот это номер: в Самаре охранник обокрал цирк-шапито более чем на полмиллиона рублей

Самарские полицейские раскрыли крупную кражу. В ноябре 2017 года в Самарскую область с гастролями прибыл передвижной цирк-шапито. После окончания выступлений директор учреждения решил оставить оборудование на зимовку в нашем регионе. Машины с аппаратурой припарковали на стоянке в Куйбышевском районе областного 

14 февраля 2018, 04:35
В Самаре на два года закроют цирк

В Самаре на два года закроют цирк

Самарский цирк реконструируют в ближайшие два года. Подробности реализации проекта глава региона Николай Мекрушкин накануне обсудил с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым. Работы должны были стартовать еще в прошлом году, но по техническим причинам были отложены. Сейчас в региональном бюджете заложено 

1 сентября 2017, 02:35
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