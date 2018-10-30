Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.



Сотрудники стоянки сообщили активистам, … , вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.Сотрудники стоянки сообщили активистам,