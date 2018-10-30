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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины
Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
Сотрудники стоянки сообщили активистам, …
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11 марта 2018, 09:45
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Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары
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10 марта 2018, 03:30
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Вот это номер: в Самаре охранник обокрал цирк-шапито более чем на полмиллиона рублей
Самарские полицейские раскрыли крупную кражу. В ноябре 2017 года в Самарскую область с гастролями прибыл передвижной цирк-шапито. После окончания выступлений директор учреждения решил оставить оборудование на зимовку в нашем регионе. Машины с аппаратурой припарковали на стоянке в Куйбышевском районе областного …
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14 февраля 2018, 04:35
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В Самаре на два года закроют цирк
Самарский цирк реконструируют в ближайшие два года. Подробности реализации проекта глава региона Николай Мекрушкин накануне обсудил с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым. Работы должны были стартовать еще в прошлом году, но по техническим причинам были отложены. Сейчас в региональном бюджете заложено …
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1 сентября 2017, 02:35