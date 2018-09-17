Дмитрий Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области с 72,65%



Победу в досрочных выборах губернатора одерживает Дмитрий Азаров, он набрал 72,65% … В настоящий момент в Самарской области обработали 99,66% бюллетеней, явка составила 48,5%. По Самаре - 36,6%. Активнее всего голосовали жители Хворостянского района, там своих кандидатов поддержали 99,24% избирателей.Победу в досрочных выборах губернатора одерживает Дмитрий Азаров, он набрал 72,65%