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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
Врио министра финансов Самарской области Андрей Прямилов: выплаты вкладчикам «Газбанка» начнутся не позднее 25 июля

Врио министра финансов Самарской области Андрей Прямилов: выплаты вкладчикам «Газбанка» начнутся не позднее 25 июля

Врио заместителя председателя правительства, министра по управлению финансами Самарской области Андрей Прямилов прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк». По его словам, муниципальным властям поставлена задача как можно скорее выбрать другой банк для перечисления зарплат бюджетникам.

Кроме того, Прямилов заверил 

11 июля 2018, 02:55
За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
Согласно информации регулятора, отзыв связан с тем, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

«В сложившихся обстоятельствах 

11 июля 2018, 12:49

"Нестле Россия" отдаст 20 миллионов рублей за использование железнодорожных путей

Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.

"Меридиан" выставил претензии 

9 июля 2018, 10:37
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
Деньги и банковские карты потерял иностранец в Самаре

Деньги и банковские карты потерял иностранец в Самаре

В Самаре 31-летний иностранец потерял все свои деньги, банковские карты и документы. Инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале. В субботу, 30 июня, полицейские – сотрудники патрульно-постовой службы нашли на вокзале забытое кем-то портмоне. Владельца установили: им оказался иностранный гражданин 1987 

2 июля 2018, 09:54
Что делать с накопительной частью пенсии?

Что делать с накопительной частью пенсии?

В 2019 году у населения впервые появится возможность перевести накопительную часть своей пенсии из одного пенсионного фонда в другой без потери инвестдохода. Для чего это делается, и о каких суммах идет речь?

Накопительная часть пенсии существует в России с начала нулевых. 

30 июня 2018, 07:01
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
«Газбанк» - лучший налогоплательщик

«Газбанк» - лучший налогоплательщик

Самарский «Газбанк» стал победителем национального рейтинга «Налогоплательщик года -2017». Лучшие компании со всей страны отобрал «Фонд содействия развитию предпринимательства и промышленности». «Налогоплательщик года» – это экономический бизнес-рейтинг организаций, соблюдающих налоговую дисциплину и осуществляющих значительный вклад в федеральный и региональный бюджеты. 
17 мая 2018, 05:07
Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров подписал закон, касающийся изменений доплат ушедшим на пенсию областным чиновникам. С 1 июня 2018 года доплаты к пенсиям из бюджета Самарской области будут получать только те чиновники, которые проработали в регионе не менее десяти 

11 мая 2018, 12:19
Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

В Самаре во вторник, 24 апреля, депутаты губернской думы приняли закон, устанавливающий региональные надбавки из областного бюджета к пенсиям тех чиновников, которые проработали в области не меньше 10 лет. Предложенную депутатом Михаилом Матвеевым поправку об отмене региональной надбавки экс-губернатору Николаю 

24 апреля 2018, 04:55
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