10 тысяч жителей Самарской области получали пенсии в АКБ «Газбанк». Все выплаты за июль пенсионеры смогут получить на Почте России. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение связи по месту жительства, информирует ПФР. Выплаты будут производиться с 18 по 25 июля.
Для того, чтобы сменить организацию-доставщика пенсии, необходимо обратиться в управление ПФР или многофункциональный центр. При обращении необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования, реквизиты банковского счета (при выборе в качестве доставщика какого-либо банка).
Напомним, 11 июля Центробанк сообщил об отзыве лицензии у «Газбанка». Эту меру регулятор объяснил тем, что руководители кредитной организации не смогли оптимизировать ее финансовую деятельность. За 2 года до отзыва лицензии «Газбанк» сменил собственников. Владельцами его акций стали ряд иностранных граждан и компаний.
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