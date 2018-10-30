5
02
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

В ближайшие дни на погоду в Самарской области будет влиять антициклон, сформировавшийся над районами Скандинавии. Воздушные массы, которые поступают в Поволжье с северных и северо-западных частей России, обусловят погоду без осадков со слабым ветром. Температура будет типичной для этого времени 
30 октября 2018, 05:02
В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
27 апреля 2018, 02:23
Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

В Самаре в четверг, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.

«Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в 
20 марта 2018, 11:59
Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом

Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом

Самарский зоопарк в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «Список реализации животных». Зоопарк намерен продать питомцев 10 видов. Среди них - пятнистый ягуар, пума, енот-полоскун, осел, черный лебедь, фазаны (серебряный, охотничий и румынский), индийский павлин, утки, маисовый полоз, 
14 августа 2017, 09:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх