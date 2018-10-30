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Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер
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30 октября 2018, 05:02
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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23
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Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке
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20 марта 2018, 11:59
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Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом
Самарский зоопарк в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «Список реализации животных». Зоопарк намерен продать питомцев 10 видов. Среди них - пятнистый ягуар, пума, енот-полоскун, осел, черный лебедь, фазаны (серебряный, охотничий и румынский), индийский павлин, утки, маисовый полоз, …
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14 августа 2017, 09:08