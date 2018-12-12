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В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор
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12 декабря 2018, 01:51
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Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
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12 декабря 2018, 01:16
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Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки
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12 декабря 2018, 12:44
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию
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10 декабря 2018, 05:49
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области
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11 августа 2018, 09:59
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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации
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25 июля 2018, 07:33
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году
Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
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27 марта 2018, 02:08