3
48
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

Во вторник вечером, 11 декабря, в Сергиевском районе произошла авария с пострадавшими. 37-летний водитель иномарки Chery Tiggo ехал по 1108 километру трассы М-5 «Урал» в сторону Самары. Автомобилист не сумел выбрать безопасную скорость, «догнал» колесный трактор Беларус и врезался в 
12 декабря 2018, 01:51
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Во вторник, 11 декабря, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 7:40 47-летний водитель иномарки Nissan Note ехал по улице Борковской со стороны Коммунальной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской автомобилист выдвинулся на встречную полосу, где 
12 декабря 2018, 12:44
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

Игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов «Крыльев Советов» ушли в отпуск после заключительного матча с «Ростовом». Главная команда соберется в Москве 12 января. После медосмотра футболисты отравятся 14 января в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор 
10 декабря 2018, 05:49
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первая партия бюллетеней - 2900 штук, по которым жители Самарской области 9 сентября будут выбирать главу региона, готова и уже отправлена в Центризбирком. Оттуда документы передадут, в том числе и в Абхазию, чтобы граждане России, оказавшиеся там, смогли сделать свой 
11 августа 2018, 09:59
В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В среду, 25 июля, в Самарской области начали работать пункты приема заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения. 

Первыми в работу по приему заявлений от желающих проголосовать 9 сентября вдали от дома включились многофункциональные центры и территориальные 

25 июля 2018, 07:33
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской 
8 мая 2018, 12:29
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
 
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены 

27 марта 2018, 02:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх