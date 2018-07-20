Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре В Самаре у дальневосточного леопарда Хана появились наследники. Его подруга Фелиция родила ему двух котят – оба мальчики. Об этом сообщили сотрудники Самарского зоопарка. Детеныши появились на свет еще в прошлом … В Самаре у дальневосточного леопарда Хана появились наследники. Его подруга Фелиция родила ему двух котят – оба мальчики. Об этом сообщили сотрудники Самарского зоопарка. Детеныши появились на свет еще в прошлом