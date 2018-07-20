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Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре
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5 июля 2018, 10:41
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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре
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19 февраля 2018, 01:22
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Видео: в канадском зоопарке три панды "растерзали" снеговика
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15 января 2018, 09:50
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Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке
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22 июня 2017, 02:09
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Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
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3 июня 2017, 03:59
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Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон
На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
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24 мая 2017, 08:59