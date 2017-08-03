В субботу, 5 августа, в Самаре ограничат движение транспорта в районе поселка Управленческий. Там пройдут соревнования бегунов - открытый легкоатлетический кросс «Сокольи Горы - 2017».
Проезд будет ограничен с 9 часов утра до 15:00 по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» - от съезда к спортивному центру «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное», сообщили в самарской мэрии.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты своих поездок с учетом вводимых ограничений.
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