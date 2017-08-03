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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

В среду, 2 августа, в социальных сетях появилось видео «мертвой пробки», которую сняли в Самаре у рынка «Шапито» (он расположен возле кольца улиц Димитрова и Молодежной). По словам автора поста, чтобы развернуться, автомобилистам пришлось простоять на кольце час.

«Это нормально? Час 

2 августа 2017, 07:09
Самарские дороги продолжает лихорадить

Самарские дороги продолжает лихорадить

В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.

1 августа 2017, 08:04
В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла  на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение 
31 июля 2017, 03:08
Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

В среду, 26 июля, в Самаре изменилась схема движения через участок Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую кольцевую развязку. Напомним, теперь движение по направлению «в город» стало односторонним на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. В 
26 июля 2017, 11:30
Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок. Под таким девизом на полигоне Рощинский 8 июля уже во второй раз состоится легендарная «Гонка Героев». Что ждет участников в этом году, за неделю до соревнований рассказали организаторы проекта.

Трассу с препятствиями команда из 10 человек должна преодолеть в 

5 июля 2017, 09:40
В Самаре проходят соревнования лучших молодых специалистов Роскосмоса по стандартам WorldSkills

В Самаре проходят соревнования лучших молодых специалистов Роскосмоса по стандартам WorldSkills

В Самаре дан старт корпоративному чемпионату отечественной ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы». Соревнования специалистов Роскосмоса проходят по стандартам WorldSkills.

Фрезерные и токарные работы, инженерная графика и прототипирование, электроника и сварочные технологии. Молодые специалисты Роскосмоса в течение четырех дней соревнуются за звание лучших 

26 июня 2017, 04:54
Тольятти станет городом рыболовов

Тольятти станет городом рыболовов

В Самарской области состоится Кубок России по ловле поплавочной удочкой. Масштабные состязания рыболовов из 10 регионов страны начнутся 2 июня на шлюзовом канале полуострова Копылово. В составе команд - чемпионы мира, призёры мировых и европейских соревнований. Имена самых искусных рыбаков 

1 июня 2017, 05:57
В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё 
31 мая 2017, 08:57
В Самаре пройдут соревнования девушек-чирлидеров

В Самаре пройдут соревнования девушек-чирлидеров

В Самаре пройдут открытый чемпионат и первенство области по чирлидингу. Информационным партнером мероприятия является радио DFM в Самаре. В день соревнований, 1 апреля, радиостанция как раз отмечает свое 13-летие.

Состязания по этому виду спорта, который сочетает в себе элементы шоу, танцев, 

28 марта 2017, 11:49
В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото

В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото

В социальных сетях появилось сообщение об обрушении балкона дома в Самаре. Опубликовано фото очевидца. Инцидент произошел в Самаре, в поселке Управленческий.

«Упал балкон, ул. Сергея Лазо. Вместе со льдом с крыш сходят балконы... Хорошо, люди не попали под него», 
21 февраля 2017, 02:33
В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В четверг, 8 декабря, в 11: 23 в поселке Упавленческий в Самаре произошел пожар. В многоквартирном жилом доме на улице Крайней загорелись домашние вещи на площади 20 квадратных метров. К месту ЧП выехали пожарные – 10 человек и 3 единицы 

9 декабря 2016, 11:46
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