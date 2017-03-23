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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что 
22 марта 2017, 10:10
«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
Новая победа

Новая победа "ТЕРРЫ"

Журналист и ведущая программы "Новости. Самара" Светлана Бессольцева выиграла Третий всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". На соискание награды был направлен репортаж программы "Здравый смысл" о жестоких нападениях на самарских врачей.
Всего на суд жюри было представлено 4 

13 марта 2017, 06:58
В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет 
27 февраля 2017, 05:25
Под Самарой уголовник зарезал собутыльника и сжег его вместе с домом, есть фото

Под Самарой уголовник зарезал собутыльника и сжег его вместе с домом, есть фото

В полицию поступило сообщение о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Ленинской в селе Алексеевка Нефтегорского района было найдено тело мужчины, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 
1 декабря 2016, 08:17
Под Самарой из-за водителя без прав погибли 2 человека

Под Самарой из-за водителя без прав погибли 2 человека

В Нефтегорском районе Самарской области в ДТП погибли два человека. У предполагаемого виновника не было водительских прав, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 22 сентября. На 97-м километре дороги «Подъезд к г. Оренбург от федеральной 
23 сентября 2016, 02:25
В Самаре на турбазе сгорели летний душ и хозпостройки, есть фото

В Самаре на турбазе сгорели летний душ и хозпостройки, есть фото

Сегодня, 24 июля, в Самаре случился пожар на одной из турбаз на берегу Волги. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего, на территории загородного комплекса напротив Первомайского спуска загорелись хозпостройки и летний душ.
ЧП было зафиксировано около 
24 июля 2016, 06:23
В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого

В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого

В Волжском районе Самарской области расследуют уголовное дело о стрельбе на турбазе. Молодой парень выстрелил в человека.  

Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июля. По данным полицейских, произошел конфликт между двумя знакомыми. 23-летний парень схватил травматический пистолет и 
13 июля 2016, 02:03
В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

Инцидент случился вчера, 11 июня. В лесном массиве возле турбазы "Пеньки" в районе Копылово была найдена лошадь. Животное случайно обнаружили отдыхающие. Рядом с лошадью никого не было. Она была привязана к дереву.

Люди не остались равнодушны и решили на 
12 июня 2016, 11:40
В Нефтегорском районе признали ЧС из-за ухудшения качества воды

В Нефтегорском районе признали ЧС из-за ухудшения качества воды

Вчера, 5 апреля, в МЧС поступило сообщение об ухудшении качества питьевой воды в поселке Песчаный Дол (Нефтегорский район, Самарская область). Ситуацию признали чрезвычайной. Ограничена подача холодного водоснабжения в 24 жилых дома. Два из них многоквартирные, остальные – частные. В этих 
6 апреля 2016, 11:30
Под Самарой двое парней на Hyundai Solaris въехали в ограждение

Под Самарой двое парней на Hyundai Solaris въехали в ограждение

ДТП произошло на территории Нефтегорского района. Иномарка Hyundai Solaris врезалась в барьерное ограждение на 111 километре дороги «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал». В ДТП пострадали двое молодых мужчин – водитель и пассажир. Обоим по 25 лет. Их увезли на 
17 марта 2016, 11:49
На островах около Самары горели турбазы и сухая трава

На островах около Самары горели турбазы и сухая трава

Спасатели сообщили, что вчера,15 апреля, горело на Волге на островах напротив Самары.

Один пожар произошел на острове Быстренький. Там на территории базы отдыха «Ивушка» горела сухая трава на площади 1 гектар. Загорелись и шесть летних домиков. Примерно в 15:30 
16 апреля 2015, 10:15
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