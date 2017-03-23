В Самаре объявили конкурс на «сказочно-былинное» оформление новой турбазы, которую построят в селе Богдановка Нефтегорского района. Креативного исполнителя ищет управление культуры и молодежной политики райадминистрации для одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Домики собираются построить в лесной зоне на берегу реки Чапаевка, в непосредственной близости от сельской эко-фермы. Сюжеты из русских народных сказок и былин нужно будет нанести на ворота, жилые и хозяйственные постройки, бани, кафе. Авторы лучших работ будут приглашены к участию в арт-лаборатории и получат возможность заключения договоров о сотрудничестве.
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В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»
Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что …
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22 марта 2017, 10:10
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»
Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.
Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.
Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать …
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15 марта 2017, 05:56
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Новая победа "ТЕРРЫ"
Журналист и ведущая программы "Новости. Самара" Светлана Бессольцева выиграла Третий всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". На соискание награды был направлен репортаж программы "Здравый смысл" о жестоких нападениях на самарских врачей.
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13 марта 2017, 06:58
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В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной
Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет …
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27 февраля 2017, 05:25
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Под Самарой уголовник зарезал собутыльника и сжег его вместе с домом, есть фото
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1 декабря 2016, 08:17
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Под Самарой из-за водителя без прав погибли 2 человека
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23 сентября 2016, 02:25
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В Самаре на турбазе сгорели летний душ и хозпостройки, есть фото
Сегодня, 24 июля, в Самаре случился пожар на одной из турбаз на берегу Волги. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего, на территории загородного комплекса напротив Первомайского спуска загорелись хозпостройки и летний душ.
ЧП было зафиксировано около …
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24 июля 2016, 06:23
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В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого
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13 июля 2016, 02:03
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В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото
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12 июня 2016, 11:40
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В Нефтегорском районе признали ЧС из-за ухудшения качества воды
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6 апреля 2016, 11:30
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Под Самарой двое парней на Hyundai Solaris въехали в ограждение
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17 марта 2016, 11:49
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На островах около Самары горели турбазы и сухая трава
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16 апреля 2015, 10:15