В среду, 26 июля, в Самаре перекроют половину дороги на Московском шоссе по направлению «из города» - на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Напомним, там начнется следующий этап строительства кольцевой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. До 1 октября изменятся схемы движения общественного транспорта: автобусов 1, 1к, 37, 46, 67, 207, 210, 240 и троллейбусов 12, 17 и 20.
Схемы движения общественного транспорта с 26 июля по 1 октября 2017 года.
Автобусы №№ 1, 1к, 46:
- в направлении ул. Полевой – по своему маршруту;
- в направлении ул. Авроры – по ул. Мичурина, пр. Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут № 37:
- в направлении ул. Коммунистической – по своему маршруту;
- в направлении ул. Авроры – по ул. Коммунистической, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.
Автобусный маршрут № 67:
- в направлении ул. Полевой – по своему маршруту;
- в направлении ул. Авроры – по ул. Мичурина, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.
Автобусные маршруты №№ 210, 240:
- в направлении ул. Полевой – по своему маршруту;
- в направлении ул. Революционной – по Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут № 207:
- в направлении ул. Полевой – по ул. Партизанской, ул. Тухачевского, ул. Пензенской, ул. Владимирской, ул. Коммунистической, ул. Клинической, ул. Мичурина и далее по своему маршруту;
- в направлении ул. Революционной – по своему маршруту.
Троллейбусные маршруты №№ 12, 17, 20:
- в направлении железнодорожного вокзала – по Московскому шоссе, пр. Масленникова, ул. Мичурина, ул. Чкалова, ул. Буянова, ул. Маяковского, ул. Агибалова и далее по своим маршрутам;
- в направлении ул. Авроры – по ул. Коммунистической, ул. Чкалова, ул. Мичурина, пр. Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
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