11
25
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, 

24 июля 2017, 07:02
Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

Проезд по Волжскому шоссе на участке, примыкающем к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщили в мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута №45. Теперь они будут курсировать по следующей схеме:

В направлении 
24 июля 2017, 08:52
Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.

Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» 
24 июля 2017, 07:48
Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на 

19 июля 2017, 03:03
Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
Беспилотник может перевозить пассажиров и грузы, а 

26 июня 2017, 11:21
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В четверг, 22 июня, в Самаре на улице Ново-Вокзальной перекрыли движение трамваев. Причина – ДТП на рельсах. На перекрестке с улицей Стара-Загорой столкнулись два автобуса и внедорожник. Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Участниками аварии стали «Шевроле Нива», маршрутка и 

22 июня 2017, 05:13
Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Каким видом общественного транспорта предпочитают пользоваться самарцы, решили выяснить социологи. Согласно результатам исследования, все больше горожан ездят на автобусах. Этот вид транспорта в 2017 году выбрала половина респондентов, в прошлом на автобусах ездил только каждый третий. Маршрутки напротив теряют популярность, 
20 июня 2017, 10:45
Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты

Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты

Жители Крутых Ключей обратились к властям области с просьбой увеличить количество маршрутов общественного транспорта. Горожане жалуются, что им сейчас сложно добираться до центра Самары, а во многие районы города вообще нельзя попасть без пересадок. Население Крутых Ключей сейчас достигает 75 

15 июня 2017, 04:43
Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района 
17 января 2017, 10:04
В Самаре из-за ДТП у

В Самаре из-за ДТП у "Скалы" встали троллейбусы

В Самаре в районе "Скалы" авария. Троллейбусы встали.
 
Авария произошла в субботу, 17 декабря, около 12:00. Вазовская 15 модель лоб в лоб столкнулась со спортивным купе японского производства. Движение троллейбусов по Московскому шоссе в сторону центра блокировано.
17 декабря 2016, 12:39
Самарцы толкали обесточенный троллейбус, есть видео

Самарцы толкали обесточенный троллейбус, есть видео

В социальных сетях появилось видео «Самара. Электричество кончилось»: группа людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. «Было дело, сразу пробка образовалась в обе стороны», - прокомментировал один из пользователей. Другой юзер поинтересовался, почему не все пассажиры покинули салон троллейбуса, когда другие люди 

15 ноября 2016, 12:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна