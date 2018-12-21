В Самаре действует особый противопожарный режим. Его ввели в связи с предстоящими праздниками и он будет распространяться на период с 20 декабря до 15 января.
На время действия ограничений жителям Самары запрещено использовать в закрытых помещениях пиротехнику, дуговые прожекторы, а также разводить открытый огонь. Также нельзя применять для украшения елок марлю и вату без огнезащитного состава.
Владельцам помещений и руководителям рекомендовано проводить осмотры перед проведением мероприятий, а также осуществлять дежурства.
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