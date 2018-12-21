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Материалы по теме:

«Нашествие нищебродов?» В самарских парках начали воровать лампочки с гирлянд

«Нашествие нищебродов?» В самарских парках начали воровать лампочки с гирлянд

Самарский "Парк Дружба" пожаловался "ВКонтакте", что жители города начали воровать лампочки с уличных новогодних гирлянд. "На протяжении нескольких недель готовили парк к встрече Нового Года, не успели закончить оформление как "добрые люди", у которых "чешутся руки", украли лампочки с 
15 декабря 2018, 01:12
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

Стало известно, что на площади Куйбышева к Новому году установят новую елку высотой почти 26 метров, а вокруг нее - еще четыре зеленых красавицы высотой 7 метров. Все хвойные украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию. Об этом рассказали на еженедельном 
13 ноября 2018, 08:48
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона 

21 августа 2018, 01:51
В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная 

16 августа 2018, 09:54
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.

Напомним, что в период действия высшего класса 

16 июля 2018, 04:31
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
Мэрия Самары показала новые уличные украшения к Новому году

Мэрия Самары показала новые уличные украшения к Новому году

В Самаре начали монтировать праздничную иллюминацию. Город украшают к Новому году. Мэрия Самары показала новые уличные украшения для праздника.

«В дополнение к уже полюбившимся горожанами световым фигурам появятся новые композиции, которые установят на пл. им. В.В. Куйбышева, на ул. 
23 ноября 2017, 11:37
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Полицейские опросили продавцов и изучили записи 

16 декабря 2016, 03:15
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