6
19
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

В воскресенье, 9 июня, произошла крупная дорожная авария в Новокуйбышевске. Вечером, в 19:30 33-летний водитель иномарки «Шевроле» ехал по улице Осипенко со стороны улицы 50-летия НПЗ в направлении проспекта Мира. По предварительным данным, автомобилист при повороте налево вне перекрестка не 
10 июня 2019, 03:17
«Дымом накрыло пол-Сызрани»: в городе тушили крупный пожар на свалке

«Дымом накрыло пол-Сызрани»: в городе тушили крупный пожар на свалке

В ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 июня, в Сызрани загорелась городская свалка. Как информирует КТВ-Луч, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного поздно вечером. Гражданин сообщил, что горит полигон бытовых отходов, расположенный на 872-м километре.

8 июня 2019, 02:48
Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по 
6 июня 2019, 01:09
Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом 
6 июня 2019, 12:11
В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

Во вторник вечером, 28 мая, произошел пожар в деревянном частном двухэтажном доме на улице Советской Армии в Октябрьском районе. Сигнал о возгорании поступил дежурному оперативной службы в 20:53, на место событий выехали 60 человек, которые использовали 15 единиц техники. Был 
29 мая 2019, 08:23
Пожар в Тольятти: на Южном шоссе горит трава

Пожар в Тольятти: на Южном шоссе горит трава

В четверг, 18 апреля, произошло возгорание в Тольятти. По словам очевидцев, пламя занялось на поле за магазином на Южном шоссе, 2. На месте уже находятся сотрудники оперативных служб. Судя по фотоснимкам очевидцев, в поле открытым огнем горит трава, территорию вокруг 
18 апреля 2019, 03:46
В блогах: самарцы собрали 1,5 тонны желудей

В блогах: самарцы собрали 1,5 тонны желудей

Самарская сельхозакадемия в "Твиттере" сообщила, что студенты вуза приняли участие в акции «Живи, лес!». Традиционное ежегодное мероприятие прошло в Самаре в парке им. Гагарина. В этом году оно было посвящено столетию Самарского лесничества. Почти 250 участников собрали 1,5 тонны 
9 октября 2018, 11:18
В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная 

16 августа 2018, 09:54
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.

Напомним, что в период действия высшего класса 

16 июля 2018, 04:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх