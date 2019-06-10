|
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
|
10 июня 2019, 05:14
|
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
|
10 июня 2019, 04:38
|
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
|
10 июня 2019, 04:12
|
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
|
10 июня 2019, 03:17
|
«Дымом накрыло пол-Сызрани»: в городе тушили крупный пожар на свалке
|
8 июня 2019, 02:48
|
Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал
Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по …
|
6 июня 2019, 01:09
|
Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина
В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом …
|
6 июня 2019, 12:11
|
В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии
|
29 мая 2019, 08:23
|
Пожар в Тольятти: на Южном шоссе горит трава
|
18 апреля 2019, 03:46
|
В блогах: самарцы собрали 1,5 тонны желудей
Самарская сельхозакадемия в "Твиттере" сообщила, что студенты вуза приняли участие в акции «Живи, лес!». Традиционное ежегодное мероприятие прошло в Самаре в парке им. Гагарина. В этом году оно было посвящено столетию Самарского лесничества. Почти 250 участников собрали 1,5 тонны …
|
9 октября 2018, 11:18
|
В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности
В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная …
|
16 августа 2018, 09:54
|
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области
В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.
Напомним, что в период действия высшего класса …
|
16 июля 2018, 04:31
Мы Вам перезвоним!