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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки
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28 мая 2019, 08:28
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла
Утро понедельника, 20 мая, не очень удачно началось для одного из самарских водителей - его белая иномарка Volkswagen угодила колесом в открытый колодец на дорожной части на улице Карбышева, неподалеку от корпуса Самарского государственного социально-педагогического университета. По словам очевидцев, …
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20 мая 2019, 11:17
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В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской
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18 апреля 2019, 12:53
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В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага
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15 марта 2019, 12:57
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Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО
В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.
Возвращаясь …
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13 февраля 2019, 12:14
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Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи
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31 января 2019, 04:40
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В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
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28 января 2019, 04:11
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В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин
В пятницу, 20 июля, на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в Октябрьском районе Самары произошло столкновение пяти автомобилей. Это случилось неподалеку от станции метро «Алабинская». По предварительным данным, обошлось без жертв, пишут в паблике «ДТП 163 Самара».
Судя …
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20 июля 2018, 07:28
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Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
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29 июня 2018, 04:36
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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки
Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что …
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21 апреля 2018, 05:48
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