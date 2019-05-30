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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки

Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки

В понедельник, 27 мая, в Тольятти сотрудники экстренных служб спасли жизнь котенку, который оказался под капотом иномарки. Водитель «Ситроена С4» спокойно ехал по одной из городских магистралей, когда услышал странные звуки из собственной машины. Достать малыша из автомобиля самостоятельно он 
28 мая 2019, 08:28
«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с 
27 мая 2019, 06:53
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла

В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла

Утро понедельника, 20 мая, не очень удачно началось для одного из самарских водителей - его белая иномарка Volkswagen угодила колесом в открытый колодец на дорожной части на улице Карбышева, неподалеку от корпуса Самарского государственного социально-педагогического университета. По словам очевидцев, 
20 мая 2019, 11:17
В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

С 13 мая в областной столице запретят  остановку и стоянку транспортных средств на улице Ташкентской на участке от дома № 230 до № 118 по обеим сторонам проезжих частей. Ограничения связаны с проведением работ по содержанию и повышению пропускной способности 
18 апреля 2019, 12:53
В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В пятницу, 15 марта, с 21:00 будет закрыта для движения автомобилей проезжая часть на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага - по направлению «в город» и одна полоса по направлению «из города». На этом участке коммунальщики будут вести аварийно-восстановительные работы 
15 марта 2019, 12:57
Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.

Возвращаясь 
13 февраля 2019, 12:14
Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

В Самаре изменились правила парковки около театра оперы и балета. На отрезке улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской (за зданием театра) установлены знаки, запрещающие парковку каждый день с 00:00 до 06:00. Как отметили в «Дорсигнале», ранее там стояли знаки запрета 
31 января 2019, 04:40
В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

Со вторника, 29 января, на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали запретят остановку и стоянку машин в ночное время с 22:00 до 7:00. На это пошли, чтобы более эффективно убирать снег и повысить пропускную способность автомобильной дороги. Ограничение 
28 января 2019, 04:11
В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин

В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин

В пятницу, 20 июля, на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в Октябрьском районе Самары произошло столкновение пяти автомобилей. Это случилось неподалеку от станции метро «Алабинская». По предварительным данным, обошлось без жертв, пишут в паблике «ДТП 163 Самара».

Судя 
20 июля 2018, 07:28
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
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