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Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум
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14 февраля 2018, 01:22
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РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров
"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК. …
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15 января 2018, 01:48
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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации
Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является …
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11 января 2018, 10:48
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С 1 января в России начнут платить за рождение первого ребенка
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29 декабря 2017, 07:01
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В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году
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27 декабря 2017, 12:10
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Самарца оштрафовали за шум из чужой квартиры
В Самаре прокуратура Красноглинского района вступилась за гражданина, которого оштрафовали за нарушение тишины и покоя. Жители дома пожаловались на шум, который доносился из соседней квартиры в ночное время. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что мужчина, которому выписали штраф, был зарегистрирован …
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24 августа 2017, 11:06
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В блогах: ночью музыка орет – что делать?
Блогер Екатерина Пушкина попросила совета, как урезонить нарушителей тишины. "Почти каждую ночь на площадке около самарского цирка собирается молодежь на машинах. Паркуются кучками, открывают двери, на полную громкость врубают музыку и начинают друг с другом общаться. Все это, конечно, …
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8 июля 2016, 05:07
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В Самарской области вдвое увеличатся штрафы за нарушение тишины ночью
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26 ноября 2015, 09:50
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Штраф за нарушение «закона о тишине» в Самаре хотят увеличить вдвое
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13 октября 2015, 03:03