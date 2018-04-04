В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году Поправки в закон на продаже алкоголя в Самарской области скорее всего начнут действовать только после Нового года. Как пояснили в Самарской губернской думе, изменения должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования документа – этого пока не произошло. Получается, …