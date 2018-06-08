Специальную маркировку к 2020 году будут наносить и на лекарства. Все легальные препараты будут регистрироваться в специальной системе, чем-то похожей на «Меркурий». В России стартовал соответствующий пилотный проект - медикаменты маркируются контрольно-идентификационными знаками на всех этапах, начиная от производителя и заканчивая конечным потребителем. Это позволит защитить население от подделок. В Самарской области новая система уже работает, правда, не везде.
У нас лицензии на производство лекарств имеют 13 предприятий, на фармацевтическую деятельность - 502 организации. В ходе проведенной контрольной закупки из четырехсот выбранных образцов недоброкачественными признаны 13.
Добавлю, аналогичной маркировке подвергнутся и табачные изделия. Причем с таким предложением выступили сами производители, которые фиксируют рост нелегальных продаж. Сейчас доля контрафакта на данном рынке составляет почти 8%, хотя еще год назад было 4 с половиной.
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