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Самара тонет

Самара тонет

После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок». 
20 апреля 2017, 07:07
В Самаре ограбили районную администрацию?

В Самаре ограбили районную администрацию?

Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и 
20 апреля 2017, 06:16
Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет

Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет

Кировский районный суд огласил приговор бывшему депутату думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата. Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал народному избраннику 

19 апреля 2017, 09:38
Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Выборы прошли на конференции, предшествующей чемпионату Приволжского Федерального Округа по дзюдо, который проходит в Самаре на татами МТЛ-Арены 19-20 апреля 2017 года. Напомним, Иван Мотынга возглавляет Федерацию дзюдо Самарской области. Развитие этого вида спорта, по мнению представителей делегаций из  других 

19 апреля 2017, 08:17
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
Самарцев травят

Самарцев травят

В другой группе "ВК" - "Самара life" - поведали, какой нынче газ подают в квартиры одного из домов по улице Стара-Загоре. "Для непросвещённых поясню, что красное пламя говорит о повышенном уровне угарного газа, - пишет автор. - Готовить на 
19 апреля 2017, 06:26
Дорога в Самару стала опасней

Дорога в Самару стала опасней

Блогер Алексей Перезнатнов показал, как проходит ремонт Южного моста в Самаре. "Сейчас на мосту уже перекрыли два ряда. Частично сняли парапет на пешеходке. Поставили временные разделительные столбики и знаки "Пешеходный переход" перед въездом на мост со стороны города. Установили 
19 апреля 2017, 06:03
В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
Пьяный житель Самарской области угнал

Пьяный житель Самарской области угнал "Газель" с хлебозавода

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Грузовая "Газель" была похищена из гаража хлебопекарни. Утром о пропаже поступило заявление в полицию. Стоимость похищенного имущества оценили в 600 тысяч рублей. Машина была найдена в 

12 февраля 2014, 04:52
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