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Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе
В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под …
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13 апреля 2017, 01:53
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Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды
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13 апреля 2017, 12:32
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Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре
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13 апреля 2017, 10:43
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Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах
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13 апреля 2017, 09:47
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Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта
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5 апреля 2017, 10:18
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В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
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4 апреля 2017, 10:47
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
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31 марта 2017, 09:10
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В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки
Речь о строительном кране на брошенной стройплощадке компании "Кросс" в поселке Мехзавод. Кроме двухэтажек в непосредственной близости - детский профилакторий и газовая труба. По словам местных жителей, кран разбирают только вандалы. Срезали кабели, вытащили аккумулятор. Жители поселка вместе с обманутыми …
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23 марта 2017, 11:17
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В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны
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24 января 2017, 09:49
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Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября
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23 ноября 2016, 03:04
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Самарцев с долгами за воду могут не выпустить из страны
В Самаре гражданам, имеющим задолженность за холодное водоснабжение, могут ограничить выезд за пределы России. Радикальной меры наказания добивается компания "Самарские коммунальные системы". Всего в городе 815 таких должников, общая сумма неуплаты превышает 15 с половиной миллионов рублей. В отношении данных …
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14 ноября 2016, 03:30
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В центре Самары и в Зубчаниновке отключат холодную воду
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29 августа 2016, 09:53