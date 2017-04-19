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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

13 апреля в ряде домов Самары могут отключить горячую воду. «Предприятие тепловых сетей» по результатам температурных испытаний выявило два повреждения на тепломагистралях. 
13 апреля 2017, 12:32
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек 

13 апреля 2017, 09:47
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Уважаемые автомобилисты и жители города Самара!
 
В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» (разборка существующей и устройство новой дорожной одежды) с 6 апреля до 1 июня 2017 года будет ограничено движение автомобильного 
5 апреля 2017, 10:18
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на 
31 марта 2017, 09:10
В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки

В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки

Речь о строительном кране на брошенной стройплощадке компании "Кросс" в поселке Мехзавод. Кроме двухэтажек в непосредственной близости - детский профилакторий и газовая труба. По словам местных жителей, кран разбирают только вандалы. Срезали кабели, вытащили аккумулятор. Жители поселка вместе с обманутыми 

23 марта 2017, 11:17
В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

Вечером во вторник, 24 января, в Самаре отключат холодную воду в домах, расположенных в районе Барбошиной поляны. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

Без холодного водоснабжения с 20 часов 24 января до 8:00 25 января останутся дома по 

24 января 2017, 09:49
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

В Самаре в среду, 23 ноября, приостановлено водоснабжение поселка Зубчаниновка. Это потребовалась для проведения ремонтных работ на водоводе в Кировском районе. На перекрестке улиц Свободы и Алма-Атинской прорвало трубу. Сообщение о коммунальной аварии поступило в МЧС в 12 часов 40 

23 ноября 2016, 03:04
Самарцев с долгами за воду могут не выпустить из страны

Самарцев с долгами за воду могут не выпустить из страны

В Самаре гражданам, имеющим задолженность за холодное водоснабжение, могут ограничить выезд за пределы России. Радикальной меры наказания добивается компания "Самарские коммунальные системы". Всего в городе 815 таких должников, общая сумма неуплаты превышает 15 с половиной миллионов рублей. В отношении данных 

14 ноября 2016, 03:30
В центре Самары и в Зубчаниновке отключат холодную воду

В центре Самары и в Зубчаниновке отключат холодную воду

На этой неделе в Самаре запланировано отключение холодной воды. Во вторник (30 августа) - в Зубчаниновке, в среду (31 августа) – в историческом центре города. Это связано с плановыми работами на системах водоснабжения, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».

В Зубчаниновке будет 

29 августа 2016, 09:53
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