|
В Самаре появятся футболисты-гиганты
|
1 июня 2017, 09:36
|
«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»
Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч …
|
26 мая 2017, 03:38
|
На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота
|
22 мая 2017, 02:19
|
В Канаде морской лев утащил девочку в воду
|
22 мая 2017, 09:06
|
В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова
Это связано со строительством газопровода и последующим благоустройством территории.
|
19 мая 2017, 03:39
|
В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям
|
17 мая 2017, 07:25
|
В Самаре на «набе» появились матрешки
В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой …
|
13 мая 2017, 03:23
|
В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура
|
11 мая 2017, 03:17
|
В США курьеров заменят собаки-роботы
В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
|
28 апреля 2017, 04:49
|
Ученые доказали, что собаки читают мысли людей
|
25 апреля 2017, 09:54
|
На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать
|
12 апреля 2017, 11:05
|
Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки
|
30 марта 2017, 12:06