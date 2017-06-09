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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре появятся футболисты-гиганты

В Самаре появятся футболисты-гиганты

В 2017 году в Самаре появятся футболисты-гиганты. Высота одной топиарной фигуры будет два метра, другой – 3 метра. Запланировано создание и других зеленых скульптур на спортивную тематику: бутсы с мячом, «летящего» мяча, мяча на волнах и тому подобного. Всего город 

1 июня 2017, 09:36
«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»

«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»

Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч 

26 мая 2017, 03:38
На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

Судебная тяжба между итальянками из города Генуя состоялась из-за кота. Об этой забавной истории рассказывается на страницах издания Il Secolo XIX.
Две проживающие по соседству дамы считали своим одного и того же кота. Одна звала его Бантик, другая — Текилой. 

22 мая 2017, 02:19
В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В канадском городе Ричмонд произошел необычный случай с участием морского льва. Животное приблизилось к берегу, схватило находившуюся там девочку за платье и утянуло ее в воду. Об инциденте рассказали зарубежные агентства.
Свидетели разместили в интернете кадры случившегося. Как следует из 

22 мая 2017, 09:06
В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

Это связано со строительством газопровода и последующим благоустройством территории.
Как информирует горадминистрация, с 8:00 понедельника, 22 мая, до 23:00 пятницы, 2 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Буянова на участке 30 метров от улицы Рабочей в сторону улицы Красноармейской. 

19 мая 2017, 03:39
В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям

В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям

Самарский зоопарк решил разнообразить свои будни и проверить гостей на знание дикой природы.
 
Как передает samru.ru? 26 мая с 12.30 до 15.30 там пройдет акция «Солнечный зоопарк». Все гости с рыжими волосами или в оранжевой одежде получат сувениры.
 

17 мая 2017, 07:25
В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
 
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
13 мая 2017, 03:23
В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

Специалисты сделали генетический анализ останков древнего бизона, обнаруженных в пещерах Урала. Как в итоге было установлено, часть из них принадлежит прежде неизвестной палеонтологам разновидности древних бизонов — гибриду первобытного бизона и тура.
До этого времени ученые полагали, что в одну 

11 мая 2017, 03:17
В США курьеров заменят собаки-роботы

В США курьеров заменят собаки-роботы

В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. 

28 апреля 2017, 04:49
Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Интернациональная группа исследователей осуществила серию опытов, в процессе которой было выявлено, что собаки могут читать человеческие мысли. В ходе эксперимента животных и людей помещали в одну комнату, разводили по углам и предлагали на выбор две одинаковые игрушки.
При этом пес 

25 апреля 2017, 09:54
На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

Собака была отравлена догхантерами и умерла под припаркованным во дворе дома № 24 автомобилем.
По рассказам очевидцев, выжил только один из щенков. Он не отходил от матери, лежал рядом с ней, пытался "будить". Кутёнка на время забрала к себе жительница 

12 апреля 2017, 11:05
Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки

Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки

Ученые из Нью-Йоркского университета в процессе недавних исследований узнали, что собаки способны испытывать не только радость или обиду, а имеют гораздо более широкий спектр чувств. Например, эти животные остро чувствуют свою вину.
Специалисты отмечают: если пес сделал что-то запрещенное, то 

30 марта 2017, 12:06
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