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Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года
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16 августа 2018, 04:39
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В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной
Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в …
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16 августа 2018, 02:51
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В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка
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16 августа 2018, 02:28
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В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»
Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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16 августа 2018, 01:53
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация
Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и …
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15 августа 2018, 08:53
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
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14 августа 2018, 02:33
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В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы
Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
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13 августа 2018, 09:09
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В блогах: Самару затопило...
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8 августа 2018, 05:18
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма
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5 августа 2018, 09:04
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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07
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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26