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В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

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«Открытие планируем ко Дню города на 8 
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и 
15 августа 2018, 08:53
В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

Во вторник, 13 августа, в Самарской области при прохождении атмосферного фронта местами прошел кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. В последующие дни под влиянием антициклона азовского происхождения установится сухая и солнечная погода. Но в пятницу с очередным холодным фронтом 
14 августа 2018, 02:33
В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом  сообщили в Приволжском УГМС. 
 
В понедельник, 13 августа, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 
13 августа 2018, 09:09
В блогах: Самару затопило...

В блогах: Самару затопило...

Сегодня Самару затопило. Сильный дождь накрыл город в обеденное время. Многие улицы превратились в настоящие горные речки. Горожане штурмовали пешеходные переходы по щиколотку в воде. Все, естественно, намокли. Жесть. Вода оказалась и в подвалах многих домов.

"Это не Венеция. 
8 августа 2018, 05:18
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

С середины недели погода в Самарской области резко изменится. Холодный фронт из центральных районов России переместится на Среднюю Волгу и на смену жаре принесет прохладный воздух и грозовые дожди. К концу недели новый антициклон вытеснит фронтальные облачные поля, осадки прекратятся, 
8 августа 2018, 02:43
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«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

В субботу, 4 августа, в Самаре тушили крупный пожар. Около Троице-Сергиева храма в Академическом переулке, неподалеку от ТЦ «Космопорт» вспыхнули ветхие постройки. На фото очевидцев видно, что над городом стелился густой черный дым, а совсем рядом с церковью открытое пламя 
5 августа 2018, 09:04
В августе в Самаре может выпасть крупный град

В августе в Самаре может выпасть крупный град

Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно 
2 августа 2018, 11:07
В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, 
20 июля 2018, 03:26
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