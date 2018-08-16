В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области … Во вторник, 13 августа, в Самарской области при прохождении атмосферного фронта местами прошел кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. В последующие дни под влиянием антициклона азовского происхождения установится сухая и солнечная погода. Но в пятницу с очередным холодным фронтом