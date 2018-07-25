Самарский фестиваль прессы всегда проходил в Струковском саду. В этот раз праздник перенесли в парк Гагарина из-за того, что "струкачи" закрыли на ремонт. Последний раз подобные работы здесь велись еще при советской власти. Теперь планируют реконструировать все пешеходные дорожки, переделать …