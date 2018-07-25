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Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей
В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских …
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23 июля 2018, 05:28
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Самарцев приглашают в Струкачи на концерт духового оркестра
Сегодня,15 июля, в Самаре состоится концерт муниципального духового оркестра. Об этом информирует в твиттере мэрия города.
Мероприятие пройдет в рамках программы закрытия фестиваля болельщиков. Наряду с фольклорными и эстрадными миниатюрами оркестр исполнит фрагменты симфоний, музыку из оперных и балетных спектаклей.
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15 июля 2018, 02:34
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Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре
Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на …
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12 июля 2018, 12:47
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В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре
Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.
"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом …
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11 июля 2018, 10:25
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7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре
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6 июля 2018, 01:51
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«Струкачи» закрыты на ремонт
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29 мая 2017, 04:57
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В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus
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20 мая 2017, 04:32
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В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.
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15 мая 2017, 07:55