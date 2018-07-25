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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских 
23 июля 2018, 05:28
Самарцев приглашают в Струкачи на концерт духового оркестра

Самарцев приглашают в Струкачи на концерт духового оркестра

Сегодня,15 июля, в Самаре состоится концерт муниципального духового оркестра. Об этом информирует в твиттере мэрия города.
Мероприятие пройдет в рамках программы закрытия фестиваля болельщиков. Наряду с фольклорными и эстрадными миниатюрами оркестр исполнит фрагменты симфоний, музыку из оперных и балетных спектаклей.
15 июля 2018, 02:34
Фестиваль уличных театров

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре

Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на 
12 июля 2018, 12:47
В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самарской области. Напомним, что уже завтра на стадионе «Самара Арена» пройдет матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии. По предварительным прогнозам, в наш город приедут от 2 до 5,5 тысяч болельщиков скандинавской 
6 июля 2018, 01:51
«Струкачи» закрыты на ремонт

«Струкачи» закрыты на ремонт

Самарский фестиваль прессы всегда проходил в Струковском саду. В этот раз праздник перенесли в парк Гагарина из-за того, что "струкачи" закрыли на ремонт. Последний раз подобные работы здесь велись еще при советской власти. Теперь планируют реконструировать все пешеходные дорожки, переделать 

29 мая 2017, 04:57
В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

Сегодня, 20 мая, на площади у музея Алабина состоялся музыкальный флешмоб. Его участники – самарские музыканты - исполнили 2 хита, которые были определены голосованием в социальных сетях. Композицию Nickelback How You Remind Me исполнили 11 гитаристов, три клавишника и три 
20 мая 2017, 04:32
В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 мая, на площади перед музеем имени Алабина. Начало акции - в 14:00.
 
Напомним, осенью 2016-го около 70 самарских музыкантов собрались в Струковском парке и вместе исполнили 2 композиции легендарных панк-рокеров Green Day и 
15 мая 2017, 07:55
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