В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты» В понедельник, 18 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием двух байкеров и двух автомобилей. Авария случилась в Красноглинском районе на Волжском шоссе около 22:30. По предварительной версии, 25-летний водитель на автомобиле «Лада Веста», ехавший с Демократической в направлении Красноглинского …