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«Стол заказов» на «Русском радио» начинается
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7 августа 2018, 03:06
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Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития
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7 августа 2018, 02:37
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Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост
Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он …
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7 августа 2018, 01:53
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Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами
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7 августа 2018, 01:32
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Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что на днях в Самаре обнаружил необычное пополнение в рядах дорожных полисменов МВД. Сотрудники полиции были на …
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8 мая 2018, 07:24
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Yamaha провела соревнования между андроидом-мотогонщиком и профессионалом
Специалисты японской корпорации Yamaha рассказали об уникальных состязаниях между андроидом-мотогонщиком и профессионалом. Они решили установить, кто проявит себя более искушенным гонщиком мотоцикла их производства – известный итальянский гонщик Валентино Росси или же челокоподобный робот.
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31 октября 2017, 02:35
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Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл
Корпорация Honda показала прототип электромотоцикла с автоматической балансировкой. Модель Riding Assist-e адресована начинающим байкерам. Официально ее представят на 45-м моторшоу в японской столице.
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4 октября 2017, 12:24
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В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»
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19 сентября 2017, 03:22