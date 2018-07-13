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Материалы по теме:

Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата Мира по футболу в Самаре отметят танцевальным парадом. Зажигательное мероприятие запланировано на субботу, 14 июля. Колонна участников пройдет по пешеходной части улицы Куйбышева от площади Революции до Струковского сада.

На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские 

13 июля 2018, 12:05
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами.  В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.

За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально 
12 июля 2018, 11:00
Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.

Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики 

10 июля 2018, 01:15
Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ

Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ

10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.

«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по 

9 июля 2018, 02:37
Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00.  Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену 

5 июля 2018, 01:10
Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре

Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре

В Самаре снова приостановлен фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Фан-площадка на площади Куйбышева не будет работать два дня 4 и 5 июля, так как матчей чемпионата в этот день тоже не будет. Они возобновятся только в пятницу, 6 июля: Уругвай – Франция 
4 июля 2018, 10:12
Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на 

5 июня 2018, 10:15
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Мэрия Самары купила новую партию спецтехники для уборки улиц, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Победителем тендера стала московская «Компания СИМ-авто». При начальной цене аукциона в 70 миллионов рублей, она снизила свою планку почти на 13 миллионов. Теперь самарский департамент горхозяйства 

15 августа 2017, 05:03
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