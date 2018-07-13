До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.
Организаторы спортивного праздника приглашают самарцев прийти и помочь в наведении чистоты.
«Фанаты футбола и просто заинтересованные люди могут последовать примеру многочисленных иностранных болельщиков, которые приводили после себя в порядок трибуны стадионов. Для этого нужно прийти на Фанфест 14 июля. Всем желающим принять участие в массовой уборке будут раздавать мусорные пакеты», говорится в сообщении оргкомитета.
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