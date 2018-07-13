Окончание чемпионата Мира по футболу в Самаре отметят танцевальным парадом. Зажигательное мероприятие запланировано на субботу, 14 июля. Колонна участников пройдет по пешеходной части улицы Куйбышева от площади Революции до Струковского сада.

На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские …