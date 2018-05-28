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Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле

Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле

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Ученые посчитают летучих мышей в Жигулевском заповеднике под Самарой

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Заповедник под Самарой вошел в топ-10 самых популярных в России

Заповедник под Самарой вошел в топ-10 самых популярных в России

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В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов

В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов

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История появления у барсука такого имени неизвестна. Зато известно, что вырос Борис Михайлович в 
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