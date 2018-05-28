Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.



«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» … На видеохостинге YouTubeснятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр»