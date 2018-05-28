Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но сейчас она осваивает и современные многоэтажки. Гнезда-полушары из глины или грязи люди часто соскабливают со зданий, чего делать не следует, поскольку вид этих пернатых включен в региональную Красную книгу. Самарским орнитологам важна любая информация о том, где они еще встречаются. Это поможет разработать меры по охране птицы. В случае обнаружения ласточек постарайтесь их сфотографировать. После этого нужно заполнить специальную анкету на сайте заповедника, прикрепив к ней сделанные фото.
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