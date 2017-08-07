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Материалы по теме:

Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, 

7 августа 2017, 07:20
Самарцы привезли с отдыха опасные вирусы, один заболевший умер

Самарцы привезли с отдыха опасные вирусы, один заболевший умер

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги по инфекционной заболеваемости в Самарской области за первую половину 2017 года. Жители региона, вернувшиеся из-за границы, привезли домой ряд экзотических вирусных заболеваний. В числе редких болезней - лихорадки Зика, Денге, Ку-лихорадка, малярия и лихорадка 

3 августа 2017, 09:51
Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Житель Самары выиграл суд с сервисным центром, в котором ему не смогли отремонтировать сломавшийся IPhone 5S. Он заплатил организации 2000 рублей, но починить смартфон ему так и не смогли. Потребитель потребовал выплатить ему неустойку – 18 000 рублей. Не получив ответа 

27 июля 2017, 02:34
Антисанитария в рублях: самарским детским лагерям выставили счет

Антисанитария в рублях: самарским детским лагерям выставили счет

Почти 80% региональных детских оздоровительных лагерей работают с нарушением тех или иных санитарных правил. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора после проведения почти семи сотен проверок.  Где-то в неудовлетворительном состоянии находятся помещения, где-то не заполняются обязательные для пищеблоков  документы. Из-за 

27 июля 2017, 11:48
На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

В интернете набирает популярность видеоролик с медведем, который по-человечески проверяет расставленные рыболовные сети.

Хищник вызвал восторг у авторов видео, уж очень ловко он доставал из воды сети и добывал из них рыбу. Животного не смутило присутствие людей, и он спокойно удалился 

27 июля 2017, 11:23
Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта

Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта

Рыбу  рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес  пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а 

24 июля 2017, 04:13
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
Продолжительную серию экспериментов провели ученые из  Университета Северной Каролины. Рассказывая об опытах, специалисты 

6 февраля 2017, 11:52
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