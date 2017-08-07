В Самарской области конфисковано более 100 килограммов зараженной рыбы. Паразитов обнаружили в тихоокеанской селедке, которая предназначалась для продажи в нашем регионе. Всего в первой половине 2017 года было проверено 28 точек по продаже рыбы. Общая сумму штрафов за нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования при реализации продукции из водных биоресурсов составила 202 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах
На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, …
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7 августа 2017, 07:20
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Самарцы привезли с отдыха опасные вирусы, один заболевший умер
В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги по инфекционной заболеваемости в Самарской области за первую половину 2017 года. Жители региона, вернувшиеся из-за границы, привезли домой ряд экзотических вирусных заболеваний. В числе редких болезней - лихорадки Зика, Денге, Ку-лихорадка, малярия и лихорадка …
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3 августа 2017, 09:51
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Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone
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27 июля 2017, 02:34
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Антисанитария в рублях: самарским детским лагерям выставили счет
Почти 80% региональных детских оздоровительных лагерей работают с нарушением тех или иных санитарных правил. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора после проведения почти семи сотен проверок. Где-то в неудовлетворительном состоянии находятся помещения, где-то не заполняются обязательные для пищеблоков документы. Из-за …
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27 июля 2017, 11:48
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На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети
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27 июля 2017, 11:23
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Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта
Рыбу рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а …
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24 июля 2017, 04:13
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В Самарской области идет война в защиту рыб и раков
В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У …
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30 мая 2017, 11:42
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Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей
Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
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6 февраля 2017, 11:52