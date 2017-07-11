|
Куда делось лето?
В паблике ВК - "Жесть Самара Тольятти" появилось необычное объявление, что жители Самарской области разыскивают лето. "Внимание. Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и до сих пор не вернулось. Было одето во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы: …
|
7 июля 2017, 09:08
|
Когда к инвалидности ведет психиатрия
Блогер Игорь Кондратьев показал, как работает бюро психиатрического профиля медико-социальной экспертизы на улице Молодогвардейской. "Здесь отдельный вход и безбарьерная среда, даже окна помечены специальными знаками. У некоторых людей, имеющих проблемы с психикой, достаточно непростые отношения с визуальным определением неких …
|
6 июля 2017, 06:14
|
В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам
Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей …
|
6 июля 2017, 06:12
|
Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева
Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в …
|
4 июля 2017, 09:00
|
На пути к «Московскому» появилось препятствие
|
30 июня 2017, 02:28
|
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
|
29 июня 2017, 09:52
|
Самару продолжают зачищать от гаражей
В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
|
23 июня 2017, 03:22
|
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной
|
22 июня 2017, 05:13
|
Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней
В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил …
|
22 июня 2017, 09:32
|
Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей
Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 …
|
20 июня 2017, 01:55
|
В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
|
13 июня 2017, 05:24
|
В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов
|
4 июня 2017, 06:18