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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
Кроссовер хорошо имеет большие габариты. Купить новое транспортное средство можно будет осенью 2017 года. В стране-производителе 

19 января 2017, 11:59
Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Представители концерна Geely из КНР анонсировали появление на российском рынке флагманского седана Emgrand GT. В ряде стран модель знают под наименованием Geely GC9.
Пока нет точной информации по поводу стоимости, комплектаций и точных сроков старта продаж Emgrand GT в России. 

19 января 2017, 10:24
За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.
Ряд компаний еще до новогодних праздников решил изменить цены на свои автомобили. 

18 января 2017, 05:15
Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
Оба внедорожника соответствуют 

18 января 2017, 03:40
В блогах: дворники используют детский труд

В блогах: дворники используют детский труд

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой 
18 января 2017, 09:49
Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые утверждают, что первенец в семье болеет гораздо чаще, он более подвержен ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Такой вывод сделали специалисты из Техаса в результате масштабных исследований.
По словам ученых, причиной всему могут быть завышенные требования взрослых. Именно таким 

16 января 2017, 03:50
Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
К своим экспериментам специалисты привлекли детей 8-12 лет. Были изучены такие качества, как послушание и совестливость. Анализ проводился 

16 января 2017, 09:41
Мальчик с двумя головами родился в Мексике

Мальчик с двумя головами родился в Мексике

Двухголовый ребенок появился на свет в Мексике. Как поясняют специалисты, это крайне редкая аномалия. На данный момент состояние новорожденного пациента, несмотря на всю уникальность ситуации, нормальное. Об этой истории рассказывают мировые информагентства.
Медики стационара, где появился необычный малыш, размышляют, как 

11 января 2017, 04:39
В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

На перекрестке Московского шоссе и улицы Киевской вместо предписаний и штрафов самарских автолюбителей ждали подарки от "Русского радио в Самаре", городской госавтоинспекции и загадки с поздравлениями от Деда Мороза со Снегурочкой. В преддверии Нового года подарочные сертификаты салонов красоты и 

29 декабря 2016, 04:04
С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на 

27 декабря 2016, 06:21
Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин предложил увеличить штрафы для бизнесменов за незаконные валютные операции. В ведомстве Антона Силуанова считают, что это поможет сделать борьбу с оттоком капитала еще более эффективной и не позволит валютным спекулянтам сознательно или ненамеренно влиять на курс рубля. За первую 

27 декабря 2016, 04:25
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Сотрудники полиции разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары в понедельник, 26 декабря, примерно в 8 часов 10 минут. 10-летний мальчик переходил улицу Революционную у 28-го дома по Московскому шоссе. Ребенок шел 

27 декабря 2016, 12:03
ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

Самарская госавтоинспекция назвала районы, где чаще всего похищают машины. В числе лидеров Промышленный и Кировский – 92 и 63 автокражи соответственно. Всего за 11 месяцев 2016 года в Самаре зарегистрировано 318 краж транспортных средств. Примерно треть украденных машин – иномарки, 

26 декабря 2016, 05:06
Автоцентр

Автоцентр "Эхо" на улице Дзержинского в Самаре могут оштрафовать на 100 с лишним тысяч рублей

Крупнейший дилер автомобилей Jeep, FIAT, Ravon, Ssang Yong и УАЗ нарушил земельное законодательство - сообщили в областном Управлении Росреестра.
Специалисты службы провели административное обследование объекта. Автосалон занимает территорию в 5 000 квадратных метров, которую разрешается использовать для размещения складов и 

7 декабря 2016, 04:58

"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт

Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может 

2 декабря 2016, 05:18
Росреестр оштрафовал жителей Самарской области на 23,5 млн. рублей

Росреестр оштрафовал жителей Самарской области на 23,5 млн. рублей

Такова сумма взысканий за 10 месяцев 2016 года. Санкции наложены на граждан и предпринимателей, нарушивших земельное законодательство.
Как уже сообщала "ТЕРРА", в регионе выявлено более 1000 фактов самовольного захвата земель. Нарушители часто используют занятые участки для возведения жилых домов, коммерческих 

11 ноября 2016, 06:41
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