По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.
Все машины, в которых есть маленькие пассажиры, инспекторы проверяют на соблюдение правил их перевозки. Автолюбителям, использующим автокресла и адаптеры, вручают подарки с символикой ГИБДД. Нарушителей - наказывают. Штраф за нарушение правил перевозки детей - 3 тысячи рублей. В случае оплаты в течение 20 дней эта сумма сокращается вдвое.
Инспекторы напоминают: вне зависимости от роста и веса ребенка до 12 лет нужно использовать детское удерживающее устройство. Несмотря на широкое обсуждение в сети Интернет, никаких изменений данных пунктов ПДД не было. Приспособления бывают трех видов: адаптер ремня, автокресло и специальная подушечка - бустер.
|
Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa
Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
|
19 января 2017, 11:59
|
Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT
|
19 января 2017, 10:24
|
За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили
В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.
|
18 января 2017, 05:15
|
Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года
В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
|
18 января 2017, 03:40
|
В блогах: дворники используют детский труд
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой …
|
18 января 2017, 09:49
|
Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей
Ученые утверждают, что первенец в семье болеет гораздо чаще, он более подвержен ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Такой вывод сделали специалисты из Техаса в результате масштабных исследований.
|
16 января 2017, 03:50
|
Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми
Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
|
16 января 2017, 09:41
|
Мальчик с двумя головами родился в Мексике
Двухголовый ребенок появился на свет в Мексике. Как поясняют специалисты, это крайне редкая аномалия. На данный момент состояние новорожденного пациента, несмотря на всю уникальность ситуации, нормальное. Об этой истории рассказывают мировые информагентства.
|
11 января 2017, 04:39
|
В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио
|
29 декабря 2016, 04:04
|
С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен
|
27 декабря 2016, 06:21
|
Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции
|
27 декабря 2016, 04:25
|
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал
|
27 декабря 2016, 12:03
|
ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины
|
26 декабря 2016, 05:06
|
Автоцентр "Эхо" на улице Дзержинского в Самаре могут оштрафовать на 100 с лишним тысяч рублей
Крупнейший дилер автомобилей Jeep, FIAT, Ravon, Ssang Yong и УАЗ нарушил земельное законодательство - сообщили в областном Управлении Росреестра.
|
7 декабря 2016, 04:58
|
"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт
Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может …
|
2 декабря 2016, 05:18
|
Росреестр оштрафовал жителей Самарской области на 23,5 млн. рублей
Такова сумма взысканий за 10 месяцев 2016 года. Санкции наложены на граждан и предпринимателей, нарушивших земельное законодательство.
|
11 ноября 2016, 06:41