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Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект
Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, …
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14 июля 2017, 11:05
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Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее
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13 июля 2017, 12:08
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Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков
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12 июля 2017, 06:08
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В Самаре дешевеет жилье
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12 июля 2017, 05:57
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В блогах: Тольятти превращают в Припять
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже …
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12 июля 2017, 09:05
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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12
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Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут
В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».
По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши …
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5 июля 2017, 02:28
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Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле
Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
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5 июля 2017, 01:18
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В Самаре рухнувшее дерево перекрыло движение по Ново-Садовой
В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 июня, в Самаре из-за сильного ветра рухнуло огромное дерево на улице Ново-Садовой, передает 63.ru.
Растение упало прямо на проезжую часть и пробило дорожное ограждение на разделительной полосе. В …
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25 июня 2017, 02:13
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В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото
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15 июня 2017, 11:52
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В Самаре прохожего придавило упавшим деревом
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2 июня 2017, 10:14