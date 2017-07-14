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Материалы по теме:

Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, 
14 июля 2017, 11:05
Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Жилье в новостройках становится все более доступным. В июне средняя удельная цена одного квадратного метра в новом доме составляет 48 тысяч 145 рублей, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки по результатам проведенного мониторинга рынка недвижимости.
Стоимость с мая снизилась 

13 июля 2017, 12:08
Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Самарская область продолжает оставаться в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков. В регионе 58 недостроев и больше 3 тысяч соинвесторов, оставшихся у разбитого корыта. Как решается их вопрос, и насколько охотно берутся профильные компании достраивать проблемные объекты?
 
Самарец Илья 

12 июля 2017, 06:08
В Самаре дешевеет жилье

В Самаре дешевеет жилье

55 тысяч 683 рубля. Столько в среднем в июне стоил один квадратный метр жилья на самарском вторичном рынке. А это означает, что квартиры дешевеют. Еще в мае единица жилплощади стоила больше на 194 рубля. А по сравнению с прошлым годом 

12 июля 2017, 05:57
В блогах: Тольятти превращают в Припять

В блогах: Тольятти превращают в Припять

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже 
12 июля 2017, 09:05
В блогах: Кому звонить, куда писать?

В блогах: Кому звонить, куда писать?

Блогер verqiz интересуется, "кому звонить и куда писать, если под твоими окнами уже не первый вечер молодые парни втыкают в свою ещё пока живую плоть шприцы с подозрительным содержимым?" "С одной стороны, мне пофиг до них: знают, что делают. Но 

11 июля 2017, 07:20
В блогах: Сильный дождь

В блогах: Сильный дождь

В паблике "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что сегодня утром по городу местами прошелся сильный дождь. И если в большинстве районов никаких серьезных последствий это не повлекло, то на проспекте Металлургов и улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось 

11 июля 2017, 04:12
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».

По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши 
5 июля 2017, 02:28
Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как отмечается, из правительственного резервного фонда будет направлено дополнительно 2 млрд рублей. Средства предыдущей 

5 июля 2017, 01:18
В Самаре рухнувшее дерево перекрыло движение по Ново-Садовой

В Самаре рухнувшее дерево перекрыло движение по Ново-Садовой

В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 июня, в Самаре из-за сильного ветра рухнуло огромное дерево на улице Ново-Садовой, передает 63.ru.

Растение упало прямо на проезжую часть и пробило дорожное ограждение на разделительной полосе. В 
25 июня 2017, 02:13
В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

Самарцы сообщают о новом случае повреждения машин упавшим деревом. В социальной сети появилось фото с места происшествия. Береза рухнула на несколько припаркованных машин. Судя по снимку, у вазовской «семерки» от удара треснуло лобовое стекло. По сообщению очевидца, инцидент произошел на 
15 июня 2017, 11:52
В Самаре прохожего придавило упавшим деревом

В Самаре прохожего придавило упавшим деревом

В четверг, 1 июня, в Самаре на улице Батайской упавшее дерево придавило мужчину. Очевидцы вызвали скорую помощь. До прибытия врачей пострадавший потерял сознание. Медики забрали его в больницу. По предварительной информации, 59-летний самарец получил черепно-мозговую травму.  

Как уже 
2 июня 2017, 10:14
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