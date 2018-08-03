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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07
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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе
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1 августа 2018, 12:18
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До среды Самарская область отдохнет от жары
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30 июля 2018, 09:45
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области
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11 июля 2018, 03:30
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
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9 июля 2018, 11:32
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Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары
В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было …
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3 июля 2018, 10:47
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Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области
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28 мая 2018, 09:48