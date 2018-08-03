Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области На этой неделе Самарская область оказалась под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами. Из-за этого в отдельных районах пройдут грозовые дожди с порывистым ветром, но температура воздуха будет обычной для этого времени года.



В ночь на четверг, 12 июля, …